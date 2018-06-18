Kıbrıs merkezli kurulan Hipper A.Ş.'nin geçtiğimiz ocak ayında "Bitcoin'e rakip Turcoin geliyor" sloganıyla lanse ettiği Türkiye'nin ilk dijital parası Turcoin'de büyük vurgun yaşandı! Sabah'ın haberine göre firma binlerce kişiyi dolandırdı ve yöneticileri yurt dışına kaçtı...
1 milyar TL ile sırra kadem basan Hipper A.Ş. yöneticileri gibi firmanın %49 ortağı Anafis A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sadun Kaya'nın da yurt dışına kaçtığı iddia edildi. Mağdur olan binlerce vatandaşın şirketin tesislerini bastığı belirtilirken, üst yönetim kadrosundan bir muhatap bulamamaları dikkat çekti.
Vatandaşlar tesisleri bastı
Kısa zaman önce 22 yöneticisine Mercedes marka otomobil hediye eden Hipper A.Ş. şirketi, yalnızca 1500 TL'lik yatırıma aylık 250 TL kazanç vadetmişti. Bu iddia ile kısa zamanda pek çok vatandaşın parasını toplayan şirketin yöneticileri ortadan kayboldu. Bunun üzerine alacaklılar şirketin Kocaeli'nde bulunan tesislerini bastı, sosyal medyaya ve savcılıklara şikayetler yağmaya başladı.
Konuyla ilgili olarak Anafis A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sadun Kaya'ya telefonla ulaşıldı. Kaya, Gümrük Bakanlığı'nın incelemesine kadar sistemin kusursuz çalıştığını dile getirirken, ortakların kendisini suçladığını ancak asıl kandırılan tarafın kendisi olduğunu dile getirdi. "Sistemde toplanan paradan benim hesabıma 30 milyon TL geldi. Diğer ortaklar benden habersiz 400 milyon TL toplamış. Şu an herkes suçu bana atmak istiyor. Bana dekont gönderenlere ödeme yapıyorum." diyen Kaya, şöyle devam etti: "Bankalar, bakanlık incelemesine paralel hesapları bloke etti. Ödemelerimiz aksadı. Sistem de tıkandı. Oyuna geldim. Bu işten aklanınca kendimi titan ve networking pazarlama ile mücadeleye adayacağım".
Habertürk editörünün notu: Daha önce internet sitelerinde izinsiz olarak fotoğraflarımızı ve Habertürk TV’de yayınlanan Teknolojik programımızdaki “Bitcoin nedir” görüntülerimizi kırparak kendi içerikleri gibi kullanan Turcoin/Hipper şirketinin geçmişi de pek parlak değil. Kurucu Sadun Kaya bu yüzden kripto para meraklıları tarafından “Jet Sadun” olarak da adlandırıldı. Fotoğrafları uyarılarımızla kaldırmayan şirket, avukatlar aracılığıyla ulaştıktan bir süre sonra fotoğrafları ve videoyu sitelerinden kaldırdı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.