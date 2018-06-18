Kıbrıs merkezli kurulan Hipper A.Ş.'nin geçtiğimiz ocak ayında "Bitcoin'e rakip Turcoin geliyor" sloganıyla lanse ettiği Türkiye'nin ilk dijital parası Turcoin'de büyük vurgun yaşandı! Sabah'ın haberine göre firma binlerce kişiyi dolandırdı ve yöneticileri yurt dışına kaçtı...

1 milyar TL ile sırra kadem basan Hipper A.Ş. yöneticileri gibi firmanın %49 ortağı Anafis A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sadun Kaya'nın da yurt dışına kaçtığı iddia edildi. Mağdur olan binlerce vatandaşın şirketin tesislerini bastığı belirtilirken, üst yönetim kadrosundan bir muhatap bulamamaları dikkat çekti.

Vatandaşlar tesisleri bastı

Kısa zaman önce 22 yöneticisine Mercedes marka otomobil hediye eden Hipper A.Ş. şirketi, yalnızca 1500 TL'lik yatırıma aylık 250 TL kazanç vadetmişti. Bu iddia ile kısa zamanda pek çok vatandaşın parasını toplayan şirketin yöneticileri ortadan kayboldu. Bunun üzerine alacaklılar şirketin Kocaeli'nde bulunan tesislerini bastı, sosyal medyaya ve savcılıklara şikayetler yağmaya başladı.

Konuyla ilgili olarak Anafis A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sadun Kaya'ya telefonla ulaşıldı. Kaya, Gümrük Bakanlığı'nın incelemesine kadar sistemin kusursuz çalıştığını dile getirirken, ortakların kendisini suçladığını ancak asıl kandırılan tarafın kendisi olduğunu dile getirdi. "Sistemde toplanan paradan benim hesabıma 30 milyon TL geldi. Diğer ortaklar benden habersiz 400 milyon TL toplamış. Şu an herkes suçu bana atmak istiyor. Bana dekont gönderenlere ödeme yapıyorum." diyen Kaya, şöyle devam etti: "Bankalar, bakanlık incelemesine paralel hesapları bloke etti. Ödemelerimiz aksadı. Sistem de tıkandı. Oyuna geldim. Bu işten aklanınca kendimi titan ve networking pazarlama ile mücadeleye adayacağım".

Habertürk editörünün notu: Daha önce internet sitelerinde izinsiz olarak fotoğraflarımızı ve Habertürk TV’de yayınlanan Teknolojik programımızdaki “Bitcoin nedir” görüntülerimizi kırparak kendi içerikleri gibi kullanan Turcoin/Hipper şirketinin geçmişi de pek parlak değil. Kurucu Sadun Kaya bu yüzden kripto para meraklıları tarafından “Jet Sadun” olarak da adlandırıldı. Fotoğrafları uyarılarımızla kaldırmayan şirket, avukatlar aracılığıyla ulaştıktan bir süre sonra fotoğrafları ve videoyu sitelerinden kaldırdı.