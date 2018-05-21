Köy mezarlığına dadanan hırsızlar mezarlıkta bulunan muslukları çaldı. Çalınan musluklar TESKİ ekiplerince yeniden onarıldı.

İHA'nın haberine göre, Tekirdağ Çorlu’ya bağlı Sarılar Mahallesi’ndeki mezarlıkta bulunan musluklar kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Kabristan ziyaretine gelen mahalle sakinleri mezarlıklardaki çeşmelerde bulunan muslukların çalındığını fark etti. Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü ekiplerine durumu bildiren vatandaşlar yardım istedi.

Mezarlığa gelen TESKİ ekipleri de çalınan muslukların yerine yenilerini monte etti.

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