Hırsızlık ve uyuşturucu suçundan tutuklanan bir kişi firar etti

Edinilen bilgiye göre, F.G (26), hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından aranıyordu. İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu ile F.G. dün İznik'te yakalanarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından bugün adliyeye çıkarılan zanlı tutuklanarak Gemlik Cezaevi'ne teslim edildi.

İHA'nın haberin göre; F.G, konulduğu cezaevinden bugün akşam saatlerinde firar etti. Bursa ve Gemlik polisi firari mahkumu yakalamak üzere harekete geçti.

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