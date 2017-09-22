HIV türlerine yüzde 99 oranında saldıran antikor geliştirildi

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri ve bir ilaç şirketi iş birliğinde geliştirilen antikor, HIV türlerine yüzde 99 oranında saldırıyor ve primatlarda enfeksiyonu engelliyor.

BBC'nin haberine göre, çalışmanın ayrıntıları Science dergisinde yayımlandı.

Bilim insanları, 24 maymuna, üç benzerinin bir araya getirilmesiyle geliştirilen çok güçlü yeni antikoru enjekte etti. Daha sonra HIV virüsü zerk edilen hayvanların hiçbirinde AIDS hastalığına rastlanmadı.

Antikorun 2018 yılında insanlar üzerinde denenmeye başlanacağı ifade edildi.

Çalışmaya, Harvard Tıp Fakültesi, Scripps Araştırma Enstitüsü ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsünden bilim insanlarının destek verdiği belirtildi.

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