Hızlı yemek yemek metabolik hastalıklara yol açabilir!

Yapılan bir araştırmaya göre, yavaş yemek yemek obez olma ve metabolik hastalık risklerini azaltıyor.
DHA'nın haberine göre; Amerikan Kalp Derneği'nin 2017 ABD Bilim Oturumu'nda sunduğu araştırma sonuçları, yavaş yemek yemenin daha sağlıklı olabileceğini gösteriyor. Hiroşima Üniversitesi'nde bir grup bilim insanı, yavaş veya hızlı yemek yemenin insan sağlığı üzerindeki etkisini test etmek için, 2008 yılında yaş ortalaması 51 olan ve metabolik hastalığı bulunmayan 642 erkek ve 441 kadının katıldığı bir araştırma başlattı. Katılımcıları hızlı, normal ve yavaş yemek yiyenler olarak üç gruba ayıran bilim insanları, beş yıl boyunca katılımcıların yemek yeme alışkanlıklarını takip ederek yavaş yemenin daha sağlıklı olduğunu açıkladı.
Araştırma sonuçlarına göre, hızlı yemek yiyenlerin metabolik hastalığa yakalanma oranı yüzde 11.6 iken, normal hızda yiyenlerin yüzde 6.5 ve yavaş yiyenlerin yüzde 2.3 olduğu açıklandı. Hiroşima Üniversitesi araştırma yazarı ve kardiyolog Dr. Takayuki Yamaji konuyla ilgili, "İnsanlar hızlı yemek yediklerinde doyma hissi hissetmiyor ve bu yüzden çok fazla yiyorlar. Daha yavaş yemek yemek, metabolik hastalıkları önlemedeki en iyi yöntem olabilir" dedi.
Hızlı yemek yemenin daha fazla kilo alımına, daha geniş bir bel ölçüsüne ve daha yüksek kan glikozuna yol açtığını açıklayan bilim insanları, hızlı yemek yemenin insan kanındaki değerleri yükseltip alçalttığı ve bu sebeple insülin dayanıklılığının oluştuğunu söyledi.
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