Hollanda'da ötanazi isteyenlerin sayısı artıyor

Hollanda'da , ötanazi yoluyla yaşamını sonlandırmak isteyenlerin sayısında ciddi artış yaşanıyor.
59 kişinin görev yaptığı ötanazi kliniği, talepleri karşılayabilmek için onlarca hekim ve psikolog almak amacıyla iş ilanı verdi.
Lahey'deki Levenseindekliniek (Hayatın Sonu Kliniği) adını taşıyan ötanazi kliniğine göre, şu anda çalışanların iki katı elemana ihtiyaç var.
Klinik sözcüsü, ötanazi için başvuran kişilerin gereksiz yere uzun süre beklemesini önlemek için onlarca hekim ve psikolog alacaklarını söyledi.
Hollanda'da geçen yıl ötanazi hakkını kullanmak için bin 800 kişi başvurdu.
Bu yılın ilk 8 ayında ise bu rakam bin 862 oldu. Klinik yetkilileri, yıl sonuna kadar bu sayının 2 bin 500'e ulaşmasını bekliyor.
Klinik, dayanılmaz ağrılara sahip ve iyileşme umudu bulunmayan herkesin yasalar çerçevesinde bir an önce ötanazi hakkını kullanmasını savunuyor.
Hollanda, 2002 yılında yürürlüğe giren yasa kapsamında ötenazi uygulamasına izin veriyor. Uygulama, 5 adımda şöyle gerçekleşiyor:
1. Adım: Dayanılmaz ağrı ve iyileşme umudu olmayan ya da Alzheimer rahatsızlığı hızla ilerleyen kişilerin ötanazi için bizzat başvurması gerekiyor. Başvuru, aile hekimine yapılıyor. Ötanazi için başvuranların yüzde 80'i ileri derecede kanser hastaları tarafından yapılıyor.
2. Adım: Başvuru, aile hekimi tarafından inceleniyor. Hastanın gerçekten ötanazi için gönüllü olup olmadığı, iyileşme umudu bulunup bulunmadığı kapsamlı bir şekilde araştırılıyor. Hasta, hekim tarafından ötanazi konusunda ayrıntılı biçimde bilgilendiriliyor.
3. Adım: İlk iki adımın tamamlanmasından sonra başvuruyu inceleyen hekim, bağımsız bir doktor grubu ile durum değerlendirmesi yapıyor. Değerlendirme olumlu olursa bir sonraki aşamaya geçiliyor.
4. Adım: Ötanazi isteği kabul edilen hastaya yüksek dozda "Thiopental" adlı anestezi ilacı veriliyor. Hastayı kısa sürede komaya sokan bu ilacın ardından solunumu tamamen durduran kas gevşetici iğne yapılıyor.
5. Adım: Ötanazi Komisyonu, bütün aşamaların yerine getirilip getirilmediğini ve doktorların görevini yapıp yapmadığını ayrıntılı biçimde inceleyerek dosyayı kapatıyor.
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