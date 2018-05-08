Hollanda'da 'Zaza Metin'in öyküsüne' Libris Edebiyat Ödülü

Hollanda'nın en saygın ödüllerinden birisi olarak kabul edilen Libris Edebiyat Ödülü'nü bu yıl, "Wees Onzichtbaar" (Görünmez Ol) adlı romanıyla Türkiye kökenli yazar Murat Işık kazandı.
Seçici kurulun, "güçlü ayrıntılar ve çarpıcı gözlemlerle zengin bir roman" olarak tanımladığı Wees Onzichtbaar, Zaza kökenli Metin Mutlu'nun Doğu Anadolu'dan Hollanda'ya uzanan öyküsü anlatılıyor.
Anne, babası ve kız kardeşi ile birlikte 5 yaşındayken Almanya üzerinden Hollanda'ya gelen Metin Mutlu, 1983 yılından itibaren Amsterdam'da göçmenlerin yoğun olduğu Bijlmeer semtinde yaşamaya başlıyor.
Metin ile annesi ve kız kardeşi, ailenin kazancının büyük bölümün içki ve kumara yatıran baba tarafından sürekli aşağılanıyor ve eziliyor.
Seçici kurula göre roman, ilk sayfasından itibaren okuyucuyu yakalayıp, içine çekiyor. 100'den fazla başlığı bulunan Wees Onzichtbaar, çok güçlü ayrıntılar ve çarpıcı gözlemler içeriyor.
Ödül jürisine göre Murat Işık, okuyucuyu etkilemesini bilen doğuştan bir yazar ve usta bir anlatıcı. Farklı karakterler yaratırken, onlarla oynuyor. Sahneleri ikna edici bir şekilde canlandırıyor. Dinamik ve ilgi çeken bir anlatımla okuyucuya sunuyor.
Seçici kurul, Wees Onzichtbaar'ı, "Göç ve Hollanda'da büyüme konusunda komik, rahatsız edici ve empatik bir roman" olarak tanımlıyor.
Murat Işık'ın romanı, finale kalan 6 yapıt arasından seçildi. Işık'a, 50 bin euro para ödülü verilecek.
Libris, BookSpot Literature Price ile birlikte Hollanda'nın en saygın edebiyat ödülü olarak kabul ediliyor.
İzmir'de 11 Mayıs 1977'de dünyaya gelen Murat Işık, göçmen bir ailenin çocuğu olarak Hollanda'da büyüdü.
Amsterdam Üniversitesi ve San Francisco Üniversitesi'nde hukuk eğitimi gören Işık, ilk ödülünü 2007 yılında "De Purperen Citroen" adlı kısa öyküsüyle aldı. Bu öykü, Thomas Bijsterbosch tarafından tiyatroya uyarlandı.
Işık, 2011 yılında da "De Laatste Reis" (Son Yolculuk) adlı öyküsüyle El Hizjra Edebiyat Ödülü'nün sahibi oldu.
Ailesinin Doğu Anadolu'da başlayıp İzmir'de biten öyküsünü anlattığı "Kayıp Toprak" adlı romanı 2012 yılında yayınlanan Işık, bu yapıtla Bronz Baykuş Okuyucu Ödülü'nü kazandı.
"Arkadaşımın Habersiz Ölümü" ve "Sait Faik Abasıyanık: İstanbul'dan Öyküler" adlı eserleri 2014 yılında basılan yazarın, Görünmez Ol adlı romanı da 2017 yılında yayınlandı.
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