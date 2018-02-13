Zijlstra, iki yıl önce, seçim kampanyaları sırasında, 2006 yılında Putin'in kır evinde, Putin'in Rusya'nın komşuları hakkında 'Büyük Rusya' planları olduğunu duyduğunu söylemişti.

Ancak Zijlstra, dün Volkskrant gazetesine verdiği demeçte, Dışişleri Bakanı Zijlstra, Putin'le görüşme konusunda yalan söylediğini, bu konuşmaları ikinci ağızdan duyduğunu açıkladı.

Zijlstra, görüşmeye katılmadığını ama hikayeyi Putin'le görüşen bir başka kişiden duyduğunu açıkladı. Başbakan Mark Rutte, Zijlstra'nın yalan söyleyerek büyük bir hata yaptığını, ancak Zijlstra'nın hükümetin önemli bir üyesi olduğunu ve görevine devam edeceğini söylerken, Ruslar ile ilişkilerinin bozulmadığını, "Ruslar hikayenin aslını biliyor" sözleriyle ifade etti.

Hollandalı bakan, "Bu görüşmeyi ben yapmışım gibi açıklarsam daha etkili olur diye düşündüm. Hem böylece bana bilgi veren kaynağımın da ortaya çıkmasını engellemiş olurum diye düşündüm" dedi.

Bakan, bu kaynağın kim olduğunu açıklamadı. Ancak Hollanda medyası bu kişinin Shell'in eski CEO'su van der Veer olduğu görüşünde...

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