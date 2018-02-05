Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki büyükelçisini resmi olarak geri çektiğini açıkladı.
Bakanlığın açıklamasında Türkiye'nin de Hollanda'ya yeni büyükelçi atamasınının kabul edilmeyeceği belirtildi.
Açıklamada, Türkiye ile konuyla ilgili görüşmelerin durdurulduğu belirtildi.
Mart ayında, Türk bakanların Hollanda'da yapacağı toplantıların engellenmesi üzerine Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi'nin Türkiye'ye alınmayacağı açıklanmıştı.
Diplomatik kaynaklar, Türk tarafının krizin patlak verdiği dönemde Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Cornelis Van Rij'in Ankara'ya dönmesini istemediğini muhataplarına ilettiğini hatırlattı.
Hollanda Dışişleri Bakanı Halbe Zijlstra da yazılı açıklamasında, son dönemde Türkiye ile Hollanda arasında diplomatik sorunların çözülmesi için yapılan görüşmelerden sonuç alınamadığını belirtti. Zijlstra, görüşmelere ara verildiğini ifade etti.
Hollanda hükümeti, Türkiye'deki anayasa değişikliği referandumu döneminde, Hollanda'da Türk vatandaşlarıyla bir araya gelerek konuşma yapmayı planlayan Çavuşoğlu'nun uçağına verilen iniş iznini iptal etmişti.
11 Mart 2017'de de Bakan Kaya'nın Rotterdam'daki Türk konsolosluğuna girişine izin vermeyen Hollandalı yetkililer, Kaya'nın korumalarını gözaltına almış ve kendisini de polis eskortuyla Almanya'ya gitmeye zorlamıştı.
Hollanda güvenlik güçleri, Kaya'ya destek vermek için gelen binlerce Türk vatandaşına polis köpekleri ve atlı polisleri kullanarak sert şekilde müdahale etmişti. Rotterdam Başkonsolosluğu önünde bekleyen Türk vatandaşlarına yönelik polis şiddetinde, en az 7 kişi yaralanmış ve 12 kişi gözaltına alınmıştı.
Gelişmeler üzerine Türkiye, ülke dışında bulunan Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi'nin dönmesini istememişti.
İki ülke, diplomatik temsilini karşılıklı olarak maslahatgüzar düzeyinde tutuyor.
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