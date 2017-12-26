Hollanda'nın Amsterdam Schiphol Havaalanı'nda, Türkiye’ye seyahat edecek yolculara köpekli aramaya Türkiye'den misilleme geldi. Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, Türk yolcuların köpeklerle aranması sonrası mütekabiliyet doğrultusunda Hollanda'dan gelen bu ülke vatandaşları Atatürk Havalimanı'nda köpekli kontrole tabi tutuldu.

THY'nin tarifeli uçağı ile dün gece Amsterdam'dan İstanbul'a gelen Hollandalı yolcuların valizleri Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde bagaj bekleme noktasında köpeklerle polis eşliğinde arandı.

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