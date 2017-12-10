Honda Türkiye ikinci vardiyaya geçti

1997 yılından bu yana, 350 binden fazla araç üreterek, Türkiye otomotiv sanayisinin en önemli üreticilerinden biri haline gelen Honda Türkiye, ülkemizdeki 20’nci yılını, 40 milyon Euro’luk ikinci vardiya yatırımı ile taçlandırdı.

Bugüne kadar 6 farklı Honda Civic neslinin bantlardan indiği Honda Türkiye fabrikası, hayata geçirilen yatırımla birlikte, Aralık ayından itibaren üretim hacmini günlük 106 adetten, 175 adede çıkardı. Türkiye’de üretilen ve 33 farklı ülkeye ihraç edilen Civic Sedan modeline olan talebin, dizel seçeneği ile birlikte önemli bir artış göstereceğini ve talebe yetişmek adına bu yatırımı gerçekleştirdiklerini söyleyen Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, “Ekim 2016 - Kasım 2017 döneminde yaklaşık 23 bin adet Civic sedan satışı gerçekleştirdik. Civic satışlarının kazandırdığı bu ivme ile Aralık ayı sonuçlarını beklemeye gerek kalmadan, Honda Türkiye’nin üretime başladığı 1997 yılından beri en yüksek satışı gerçekleştirerek bir rekor kırdık. Hayata geçirdiğimiz 40 milyon Euro’luk yatırım ile önümüzdeki dönemde de rekor kırmaya devam edeceğiz” dedi.

Üretimin yarısı ihracata

Honda Türkiye’nin ihracat gerçekleştirdiği pazarlardan da ek siparişler aldığını ve üretimine hazırlandıkları dizel motorlu Civic Sedanlar ile bu talebin daha da artacağını belirten Takuya Tsumura, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Artan bu yoğun talebi karşılamak adına, Aralık ayından itibaren Honda Türkiye fabrikamızda 400 yeni çalışan istihdam ederek, ikinci vardiyaya geçiyoruz. İlk planda günlük üretim kapasitesi 160 olarak hesaplanmıştı ancak yeni planlama ile bu rakam biraz daha artarak günlük 175 adede ulaştı. Yıllık 50 bin adetlik kapasite ile Türkiye’de ürettiğimiz araçların yarısı ihraç edilecek."

Yoğun talebe cevap verecek

Honda Türkiye fabrikasının, kaliteli Türk işçiliği ile Civic üretiminde dünyadaki en başarılı fabrikalardan biri olduğunu vurgulayan Takuya Tsumura, “Honda Türkiye olarak üretim serüveninde 20’nci yılımızı kutluyoruz. Yeni Civic sedan ile ihracat pazarımızı 6’dan 33’e çıkarmakla kalmadık, aynı zamanda Honda tarihindeki, ilk dizel motorlu Civic sedan üretimine de imza atacağız. Hâlihazırda yüzde 40 olan yerli parça kullanım oranımızı da, üretim adetlerinin artmasıyla birlikte yükseltmeyi planlıyoruz. İkinci vardiya yatırımı sayesinde gelebilecek yoğun talebi de karşılayacağız” değerlendirmesini yaptı.

2018’de rekor tazeleyecek

Tsumura iç pazar için yaptığı değerlendirmede ise şunları söyledi:

"Honda olarak pazarda yaşanan daralmaya rağmen, 2017 yılının ilk 11 ayında satışlarımızı yeni Civic’in büyük katkısıyla birlikte, bir önceki yıla göre yüzde 30 oranında artırdık. Hedefimiz, bu yıl Türkiye’deki toplam satış hacmimizi 25 bin adetlerin üzerine taşımak ve 2018 yılında ise, dizel motorlu Civic ile birlikte toplam satışlarımızı yıllık 30 bin adetlerin üzerine çıkartarak, Honda Türkiye’nin yeni satış rekorunu kırmak.”