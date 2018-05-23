Horoz dövüşüne 70 gözaltı

Manisa’nın Şehazadeler ilçesinde Kanatlı Hayvanları Sevenler ve Yetiştirenler Derneği’nde horoz dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ve diğer şube ekipleri baskın düzenledi. Gazete Habertürk'ten Ahmet Ünsal'ın haberine göre, baskında çok sayıda hint horozunun dövüştürüldüğü tespit edildi. Bir kişi saklanmak için girdiği köpek kulübesinden polis ekiplerince çıkartıldı. Horoz sahiplerine 5’er bin lira, bir kişiye kumar oynamaya yer temin etmekten ve 70 kişiye de yasa dışı bahis oynamaktan 208’er lira para cezası uygulandı.

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