İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada söz alan tutuklu ve tutuksuz sanıklar mahkemede taleplerini dile getirdi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Serdar Kulaksız'ın haberine göre, tutuklu sanık dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı emekli Albay Ali Öz, hiçbir örgüt ve yapılanmayla alakası olmadığını söyleyerek, "10 yıl geçti üzerinden. Emekli olmam nedeniyle delillere ulaşma, değiştirme gibi bir durumum yoktur. Çağrıldığım anda da gelirim. Alakam olmayan suçlarla tutuklandığım kanaatindeyim. Tutuksuz yargılanmak veya adli kontrolle tahliyeme karar verilmesini istiyorum." dedi.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Duruşmaya katılan aralarında dönemin İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek'in de bulunduğu 6 sanık da tahliye talebinde bulundu.

Alınan taleplerin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, aralarınnda dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı emekli Albay Ali Öz, eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek'in de bulunduğu 11 sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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