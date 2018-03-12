HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, RS FM'de Yavuz Oğhan'ın programına bağlandı. Yapıcıoğlu, programda seçim ittifakına ilişkin soruları yanıtladı.

Herhangi bir partiden ittifak teklifi beklentileri olmadığını söyleyen Yapıcıoğlu, "Öyle bir beklenti içinde değiliz. Prensip olarak hiçbir şekilde şu veya bu parti ile ittifak içinde girmeyiz diye bir şey de yok. Onu ifade ettim. Çok yanlış bir çıkarım da yapılmaz. Herhangi bir ittifak teklifi içinde olmadığımızı belirtmem gerekir." dedi.

Olası bir ittifak teklifinin partinin yetkili kurulları tarafından değerlendirileceğinin altını çizen Yapıcıoğlu, "İttifak yapabiliriz. Bize herhangi bir partiden ittifak teklifi gelirse, teklifin içeriğine bakarız. Değerlendirmeye değer bir teklif olduğu kanaatine varırsak partinin yetkili kurulları ile bir değerlendirme yaparız. İhtimaller üzerinde detaylı konuşmanın doğru olmadığını düşünüyoruz" diye konuştu.

"HERHANGİ BİR PARTİYLE 'İTTİFAK YAPMAYIZ' DEMİYORUZ"

HDP ile ilgili bir soruya yanıt veren Yapıcıoğlu, seçim ittifakı yasasının Meclis'e sevk edildiğine dikkat çekerek "Şu anda yüzde 10'luk bir seçim barajı var. Seçim barajını aşmak için barajı aşamayacağını belirten partilerin bir araya gelmeleri mümkündür bize göre. Bizim herhangi bir parti ile seçim ittifakı ile ittifak yapmayız diye bir şey ortaya koymuyoruz. Bize gelmiş herhangi bir teklif de yok. Bizim de teklif götürme gibi bir niyetimiz yok" ifadelerini kullandı.

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