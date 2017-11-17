Hülya Avşar, Eser Yenenler'i odadan çıkartamadı!

Usta sanatçı, kendisini terletecek sorular nedeniyle odasından çıkmak istemeyen Yenenler'i zorla stüdyoya götürmeye çabaladı.



Eser, "Herkesi ayırıyorsun. Allah'tan benim sevgilim yok. Ay gel artık, yeter" diyen Avşar kızına, "Soruların çok korkunç. Ben o sorulara cevap veremem, bunun hesabını veremem. Gelmeyeceğim" karşılığını veriyor.



Hülya Avşar'ın Instagram hesabından paylaştığı video, izleyenleri kahkahaya boğdu.



İşte Hülya Avşar’ın Eser Yenenler’i odadan çıkartmaya çalıştığı o video:

hülya avşar

Eser Yenenler