Hülya Koçyiğit, 3,5 milyon kız öğrenci için yürüdü

Sanatçı Hülya Koçyiğit, "Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nda, vatanımızın en çok ihtiyacı olan birlik ve beraberlik ruhuyla, aynı amaç için ortak paydada buluştuk." dedi.

AA'nın haberine göre; konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk sinemasının usta ismi Koçyiğit, bu yıl "Çocuklar İçin Koş" temasıyla gerçekleştirilen "Vodafone 39. İstanbul Maratonu"na katıldı.



Hayatında ilk kez bir maratona katıldığını ifade eden Koçyiğit, "Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nda, vatanımızın en çok ihtiyacı olan birlik ve beraberlik ruhuyla, aynı amaç için ortak paydada buluştuk." diye konuştu.





Koçyiğit, maratonda kız çocuklarının eğitimi için yürüdüğünü belirterek, şunları kaydetti:



"Ben, yükseköğrenimde okuyan üç buçuk milyon kız öğrenci için bir adım hedefiyle oradaydım ve onların eğitimi için yürüdüm. Binlerce kız öğrencinin eğitimine destek olan TÜRGEV'in Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Arzu Akalın'ın daveti ile katıldığım maratonda, tarifsiz duygular yaşadım. Yediden yetmişe yüzlerce insanla birlikte İstanbul'un eşsiz güzelliğini seyrederek böyle anlamlı bir yürüyüş gerçekleştirmek büyük bir mutluluktu benim için. Gönülden desteklediğim Beşiktaş'ın bayrağını dalgalandırma şansı bulduğum, mutlu ve keyifli anların olduğu çok özel bir pazar günü yaşadım. Çocuklarımız ve güzel vatanımız için hep birlikte kol kola, barış ve huzur içinde yürüyeceğimiz nice yollar diliyorum."

Hülya Koçyiğit

Çocuklar İçin Koş