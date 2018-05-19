Başrollerini Hilmi Cem İntepe, Gizem Karaca, Miray Daner ve Bora Akkaş’ın paylaştıkları, Vecihi Hürkuş’un maceralarla dolu hayatını ilk kez beyazperdeye taşıyan ‘Hürkuş: Göklerdeki Kahraman’ adlı film, 25 Mayıs’ta vizyona giriyor.

15 milyon TL’lik maliyetiyle adını Türk sinema tarihinin en yüksek bütçeli filmleri arasına yazdıran film, 18 süpervizörün yer aldığı, 82 görsel tasarımcı tarafından hazırlanan efektleriyle de bir ilke imza attı.

HOLLYWOOD TEKNOLOJİSİ

‘Superman’ ve ‘Batman’ gibi efektin çok olduğu Hollywood yapımlarında kullanılan lazer tarama teknolojisiyle çekilen film, özel efektleri ve heyecan dolu uçuş sahneleriyle Türk sinema tarihinde hava muharebelerinin en uzun gösterildiği film olma özelliğini de taşıyor.