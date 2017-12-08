Hurmalı brownie malzemeler

Keki için

4 adet muz

300 gram hurma

Yarım su bardağından biraz fazla kakao

1 buçuk su bardağı toz badem

4 yemek kaşığı süt

1 adet yumurta

Üzeri için

4 yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı sıcak su

Yarım su bardağı çiğ badem

Yarım su bardağı fındık

Hurmalı brownie nasıl yapılır?

İlk olarak hurmaları çekirdeklerinden ayırıp blender yardımıyla iyice hamur kıvamına getirin. Üzerine muz, kakao, toz badem ve yumurtayı ilave edip karıştırma işine devam edin. En son sütü ilave edin. Tamamen karışana kadar blender'la karıştırın. Kare kek kalıbının tabanına kenarlarından taşacak şekilde yağlı kağıt yerleştirin, hamuru tepsiye yayın.

Derin bir kaseye fındık, badem bal ve sıcak suyu ekleyip iyice karıştırın. Kuruyemişli karışımı kakaolu tabanın üzerine çok hafif bastırarak yayın ve 180 derece önceden ısıtılmış fırında 20 – 25 dakika pişirin. Soğuduktan sonra dilimleyerek servis edin. Sağlıklı hurmalı brownie'leriniz hazır! Afiyet olsun...

Hurmalı brownie

Hurmalı brownie tarifi

Hurmalı brownie malzemeleri