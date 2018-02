Geçen yıl, Budapeşte’deki Sziget Müzik Festivali’nde Hurts ikilisi Theo Hutchcraft ile Adam Anderson sahneye çıktığında öyle bir çığlık yükselmişti ki, seven sevmeyen herkes kendini konsere kaptırdı. Theo her zamanki gibi yine elinde çiçeklerle çıktı, arada çiçekleri izleyiciye atınca genç kızlar ayılıp bayılıyordu. Hurts’ün sahnede birçok gruba göre seksi bir havası var. Müzikal açıdan da kendilerini kanıtladılar zira kendilerini ısrarla ‘popçu’ olarak tanıtsalar da tarzlarında syhthpop, soft rock, new wave ve elektronik sound izleri görülüyor. İçli içli konseri seyrederken “Ne zaman İstanbul’da izleyeceğim?” diye düşünmüştüm. Ve birkaç ay sonra Zorlu PSM’den açıklama geldi, 10 Şubat’ta Hurts, Ana Tiyatro Sahne Üstü Ayakta! Ön biletler satışa çıkar çıkmaz tükendi. Konsere sayılı günler kala diğer biletler de bitmek üzere. Bu cool İngilizleri izlemek için elinizi çabuk tutun... Konser öncesi Adam Anderson sorularımızı yanıtladı... HT Cumartesi'nden Ece Ulusum'un haberi...

Turneleri çok seviyorsunuz. Merak ettiğim yolculuklarınız. Orada neler oluyor?

Turne bizim için çok eğlenceli. Birçok müzisyen ve büyük bir ekiple yolculuk ediyoruz. Bize eşlik edenler genellikle 2009’dan beri birlikte çalıştığımız arkadaşlar. Bu nedenle turne asla sıkıcı değil. Yol boyunca uyumuyoruz.

Sahnede yüzlerce kişi sizi izlerken nasıl hissediyorsunuz?

O anlarda neden müzik yaptığınızı anlamaya başlıyorsunuz. İzleyicilerin tepkileri şarkıların üzerinde bu kadar sıkı çalışmanızın sebebini doğruluyor gibi. Konserlerimize gelenlerin arasında da bir bağ olduğunu hissediyorum, bunu görmek çok güzel.

Spotify gibi platformlardaki dinleyici sayılarınız ve diğer sayıları önemsiyor musunuz?

Bunları kontrol etmek imkânsız. Bu listelerin anlamı günden güne değişiyor zaten. Bu listelerdeki yerimizin Hurts için anlamını söyleyemem. Bildiğim tek şey, konserlerimiz giderek büyüyor ve başarımızı ölçmek için tek elle tutulur kriter bu.

Şarkı yazarı kimliğinizle, sahneye çıkan kimliğiniz arasında nasıl bir fark var? Sahneye çıkan adamlar saçları, ayakkabıları, duruşuyla acayip cool ancak şarkı yazarken bambaşka biri oluyorlardır diye düşünüyorum.

Canlı performanslarımızda bir şovmenlik durumu var tabii. Onu kocaman bir odada yapmanız gerekiyor. O teatrallik, müziği de yükseltiyor. Şarkı yazdığımızda umursadığımız tek şey kalitesi. Şaşırtıcı derecede sıkı çalışıyoruz.

Kendinizi pop grubu olarak nitelendiriyorsunuz. Son albümden sonra da hâlâ pop diyebilir misiniz?

Pop müzik, altında durmak için çok büyük bir şemsiye. Pop müziğin içinde birçok olanak var. Her albümde farklı dokular denemek için kendimizi zorluyoruz. Pop müziğe duyduğumuz hakiki sevgi, bizi her zaman melodilere değer vermeye itecek ve müziğimiz ne yöne giderse gitsin, biz her zaman bir pop grubu olarak kalacağız. Burada anahtar, bunun gücünü sonuna kadar kullanmak ve yeni şeyler denemeye devam etmek.

‘Gerçeklerden kaçmak için müziğe ihtiyaç var’

Dünyanın içinde bulunduğu kaotik durum sizi nasıl etkiliyor? Mesela Brexit, Trump, göçmenler...

Gerçeklerden kaçmak için müziğe her zamankinden daha çok ihtiyaç var. Umarım bizim müziğimiz insanlara bunu sağlıyordur.

Dünyada en çok sahne almak istediğiniz ülke, şehir ya da ortam var mı?

Aslında Türkiye her zaman hakkında konuştuğumuz bir ülke. İngiltere’de birçok Türk arkadaşımız var ve bize her zaman neden daha sık Türkiye’ye gitmediğimizi soruyorlar. Gerçek şu ki lojistik olarak ülkenizde bir konser ayarlamamız çok zor olabiliyor. Tekrar geleceğimiz için çok mutluyuz.

After party’leriniz de meşhur, o meşhur kanlı partiyi biliyorum! İstanbul’daki konserden sonra efsane bir parti olur mu?

Havada bir haylazlık varsa, evet, biz de muhtemelen bir parçası oluruz!