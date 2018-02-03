Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Trabzon Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde barınan kişilerin altına kaçırmasın diye bakıcılar tarafından yemeklerine ilaç kattığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

‘UZMAN HEKİMLERİN KONTROLÜNDE VERİLİYOR’

Gazete Habertürk'ten Kenan Taşkın'ın haberine göre Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kurt, özellikle sosyal medyada yer alan iddialar üzerine böyle bir araştırma başlattıklarını belirterek, “Bugüne kadar huzurevinde kalan yaşlılarımızdan ve yakınlarından bu konuyla ilişkili olarak yazılı ve sözlü bir şikâyet almadık. Ancak sosyal medyada son günlerde nedense bu konuyla ilgili iddialar yazılıp çiziliyor” dedi.

Merkezde 197 yaşlının barındığını belirten Kurt, “Bu yaşlıların, yaşı itibarıyla böyle sorunlar yaşadıkları doğrudur. İdrar kaçırma problemi olan yaşlılarımız var. Ancak bunlar bezleniyor dahi olsalar hastalıkları ile ilgili ilaçlar uzman hekimler tarafından kendilerine verilmektedir.

İdrar kaçırma sonucu bezin sürekli nemli olması bazı yaralara ve pişiklere neden olacağından ilaç kullanılması, ilgili hekimler tarafından uygun görülmüş kişiler bunlar. Bir süre önce Samyel Y. isimli yaşlının yakınları idrar kesici ilacın kesilmesini talep etmiş, uzman doktor görüşü ile ilacın kullanılmasına devam edilmiş- tir. Biz yine de konuyla ilgili olan kişileri tek t

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