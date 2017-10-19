Show Tv'de yayınlanan Zahide Yetiş'le programında huzurevinde yaşlı bir kadına yapılan işkenceler ekrana getirilmişti.



Görüntülerde iki hasta bakıcının oldukça yaşlı ve hasta olan bir kadınla dalga geçtiği görülüyor. "Seni almaya geldik" diyerek yaşlı kadını ölüme gideceğine inandırmaya çalışan iki kişi kahkahalar eşliğinde yaşlı kadınla dalga geçiyor.

"SİZ KİMSİNİZ YA, SİZ KİMSİNİZ!"



Programın sunucusu Zahide Yetiş, bu görüntülerin WhatsApp ihbar hattına geldiğini belirterek şöyle devam etti: "Bu onların da annesi olabilirdi, sizin de anneniz olabilirdi. Ben bu görüntüleri izleyince çok kötü oluyorum. Siz kimsiniz ya, siz kimsiniz! Sizin hiç mi utanmanız, Allah'tan korkunuz yok? Her zaman söylüyorum; çok iyi huzur evlerimiz var ancak arada da böyle kendini bilmezler çıkabiliyor."

3 KİŞİ GÖREVDEN ALINDI





Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın talimatıyla başlatılan denetim sonucunda, kurumda çalışan söz konusu kişiler hakkında Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu ve bu kişilerin iş akitlerine son verildiği bildirildi.

Denetim sonucunda olayın İstanbul'da bir özel hizmet kuruluşunda 30 Eylül 2017 tarihinde, gece saat 02.14-02.25 arasında meydana geldiğinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamera görüntülerindeki eylemi gerçekleştiren kişilerin yaşlı bakım elemanı H.Ö, yaşlı bakım teknikeri M.Y. ve temizlik görevlisi C.T. olduğu belirlenmiş ve adı geçenler hakkında Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu kişilerin aynı zamanda iş akitlerine de 13 Ekim 2017 tarihinde son verilmiştir.

Kamera görüntülerine göre, insanlık haysiyetine yakışmayan davranış ve tutum sergileyen bu kişilere, yaşlı teyzemiz tarafından defalarca 'Yapmayın, sizi Cumhur Reisine şikayet edeceğim' denmesine rağmen, vicdandan nasibini almamış bu kişiler çirkin davranışlarını devam ettirmiştir. Söz konusu görüntülerin yayımı sonrası, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından da yakından takip edilen bu müessif olay ile ilgili olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız gereğini yerine getirmiştir."

Açıklamada ayrıca Bakanlığın, sürecin ve olaya karışanların gereken cezaları almasının sonuna kadar takipçisi olacağı bildirildi.

Huzurevi