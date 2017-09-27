İbadi'den IKBY'ye havaalanlarının Bağdat'a teslimi için 3 gün süre

Irak Başbakanı Haydar İbadi Getty Images Irak Başbakanı Haydar İbadi referandumun yasadışı ve anayasaya aykırı olduğunu söylemişti.

Irak Başbakanı Haydar İbadi, Pazartesi günü gerçekleşen bağımsızlık referandumunun sonuçlarını bekleyen Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) buradaki havaalanlarının denetimini Bağdat yönetimine devretmeleri için üç gün süre verdi.

Reuters'ın haberine göre, Bağdat'ta yaptığı basın toplantısında İbadi, aksi takdirde hükümetinin "Kürdistan'dan kalkan ve Kürdistan'a yapılan tüm uluslararası uçuşları" yasaklayacağını söyledi. Eğer IKBY yönetimi, bölgedeki sınır kontrol noktalarını da Bağdat merkezi hükümetine teslim etmezse, komşu ülkelerden sınır kapılarını kapatmaları da istenecek.

Bağımsızlık referandumunun "yasadışı ve anayasaya aykırı" olduğunu söyleyen Irak Başbakanı İbadi'nin attığı bu adım, Erbil'e yönelik bir misilleme olarak görülüyor.

Bağdat yönetimi, Türkiye gibi bölge ülkeleri ve ABD başta olmak üzere bazı Batılı devletlerden gelen çağrı ve uyarılara rağmen, IKBY Başkanı Mesud Barzani referandumu ertelemedi ve Pazartesi günü Iraklı Kürtler sandık başına gitti. Referandumun resmi sonuçları ise, henüz açıklanmadı.

Irak-İran harita BBC Tahran yönetimi, Irak'ın talebi üzerine bağımsızlık referandumuna bir gün kala hava sahasını IKBY'den kalkan tüm uçaklara kapatmıştı.

Hangi uçuşları kapsayacak?

Bu ambargo yürürlüğe girerse, iç uçuşlar etkilenmeyecek ancak yasaklanacak uçuşlar, IKBY havaalanları aracılığıyla değil başkent Bağdat'tan ve ülkedeki diğer havaalanlarından yapılacak.

İbadi'nin açıklamasına göre, insani yardım taşıyan ve "acil durumlar" için yapılan uçuşlar ise bundan muaf tutulacak.

Bağdat geçen hafta da bazı ülkelere IKBY'deki Erbil ve Süleymaniye kentlerinin uluslararası havalimanlarından geçen direkt uçuşları durdurmaları çağrısı yapmıştı. Bu ambargo çağrısı İran hükümetinden kabul gördü ve Tahran, IKBY'ye hava sahasını kapattıklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TIR'lar gitmeyince yiyecek, giyecek bulamazsınız

Öte yandan, Salı günü yaptığı açıklamada referandumu Türkiye'ye "ihanet" olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomik yaptırımlardan askeri seçeneklere kadar, hava sahaları ve kara sınırları da dahil olmak üzere tüm opsiyonların masada olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Mesud Barzani ve yönetimine şu mesajı verdi:

"Şimdi biz yaptırımlarımızı uygulamaya başladığımız andan itibaren zaten ortada kalacaksın. Bir vanayı kapadığımız anda iş bitti. Bütün geliri meliri hepsi ortadan kalkıyor. TIR'lar Kuzey Irak'a çalışmadığı anda bunlar yiyecek, giyecek bulamayacaklar. Öyle bir duruma gelecekler. Niye? Mecburuz, yaptırım."

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Irak-Türkiye askeri tatbikatında üçüncü safha

Türkiye ve Irak'ın 18 Eylül'de Şırnak'ın Silopi ilçesi ile Habur Sınır Kapısı arasında başlattığı ortak askeri tatbikat ise, Salı günü üçüncü safhasına başladı. Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, tatbikat, alana zırhlı araçlarla sevk edilen Iraklı askerlerin katılımıyla müşterek yürütülüyor.

Referandumda katılım oranı yüzde 70'in üzerinde olurken, Barzani'ye yakın basın organları "Evet" oranının yüzde 90'ı aştığını bildiriyor. Resmi sonuçların birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor.

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Fotoğraflarla: Kerkük ve Türkmenler