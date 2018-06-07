İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “Bostancı Kayışdağı Arası Yol, D-100 Kesişimi Kavşak Ve Yanyol İnşaatı” için 4 yılda 4'üncü kez ihaleye çıktı. Yol ve kavşak inşaatı için ilk ihale, 3 Kasım 2014 tarihinde açıldı. Ancak bu ihale 26 Mart 2015 tarihinde iptal edildi.

Gazete Habertürk'ten Mehmet Demirkaya'nın haberine göre iptal gerekçesinde; bölgedeki insanların sağlık, sosyal ve dini ihtiyaçlarını karşılayacak tesislere ulaşımını kolaylaştıracak şekilde revize edilen projenin ulaşım kolaylığını sağlayarak hizmet kalitesini artıracağının görüldüğü belirtildi. Gerekçede ayrıca “Ancak projenin revize edilmesinden kaynaklanan gerek kamulaştırma yapılacak alanların oldukça fazla olması ve kamulaştırma faaliyetlerinin belirli bir zaman alacağından, gerekse revize edilen projenin yapım şartları ve zamanının söz konusu yapılan ihaleye etkilerinin tam olarak ölçülemediği görülmüştür. Bu nedenle önceden öngörülemeyen şartların meydana gelmesi göz önüne alınarak ihalenin iptal edilmesi uygun bulunmaktadır” denildi.

İBB, ilk ihalenin iptalinden yaklaşık 5 ay sonra 18 Ağustos 2015’te yeni bir ihale açtı. Ancak bu ihalenin de aynı gün iptal edildiği duyuruldu. Bu kez iptal gerekçesi şöyle ifade edildi: “Söz konusu proje ile ilgili ihalenin yapılmasına engel olacak telafisi mümkün olmayan hususların bulunduğu tespit edildiğinden proje ve teknik şartnamelerinin yeniden değerlendirilmesi zarureti doğmuştur.” İBB, projenin 2 ihalesinin iptalinden sonra inşaat işini, 19 Nisan 2017 tarihinde düzenlediği “İstanbul Geneli Yol Köprülü Kavşak ve Ortak Altyapı İnşaatı” ihalesi içine alarak 3’üncü kez düzenledi. İhalenin ardından inşaat çalışmaları başlatıldı. Ancak ihaleye yapılan itirazın Ankara 17. İdare Mahkemesi tarafından haklı bulunması üzerine, Kamu İhale Kurulu ihaleyi 9 Mayıs 2018’de iptal etti. Söz konusu ihaleyi, 1 milyar 828 milyon 675 bin TL ile Makyol İnşaat Sanayi Turizm ve Tic. A.Ş. kazanmıştı.

21 HAZİRAN’DA

İBB Altapı Hizmetleri Müdürlüğü, 1 hafta sonra 16 Mayıs’ta, “Bostancı-Kayışdağı Arası Yol Düzenleme ve Kavşak İnşaatı” için 4’üncü ihalenin açılmasına onay verdi. Başka bir aksilik çıkmazsa ihale 21 Haziran 2018 tarihinde yapılacak. İhale kapsamında bulunan yapılacak inşaat faaliyetleri Kadıköy, Maltepe ve Ataşehir ilçe sınırları içinde yer alıyor.

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