Bakırköy’ün çıkmaz altgeçidine yeni proje

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB ), “Dünyanın tek çıkmaz altgeçidi” başlığıyla basına yansıyan Bakırköy Adliye Kavşağı için yeni proje hazırladı. Gazete Habertürk'ten Mehmet Demirkaya'nın haberine göre “İstanbul Avrupa Yakası Köprü Güçlendirme ve Yol Kavşak İnşaatı İşi”nin ihalesi, 23 Temmuz’da yapılacak.

İBB ’nin kavşak projesi 2006’da başlamıştı. Kavşağın Bakırköy tarafı kısa sürede tamamlanmış ancak Bahçelievler tarafında bulunan site sakinleri, yeşil alanda yer alan ağaçların kesileceğini iddia ederek mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme başvuruyu haklı bularak yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Yeni projeye göre, söz konusu yeşil alana fazla dokunulmayacak. D-100 Karayolu ile sitelerin arasından geçmekte olan Şair Orhan Veli Sokağı’nın yaklaşık 300 metrelik kısmının ki yanına beton kazıklar çakılacak ve içi boşaltılarak kavşak için 3 şeritli yol yapılacak.