İbrahim Toraman'a imar davasında ceza

Eski futbolcu İbrahim Toraman, Kadıköy'de bulunan dükkanında imar planına ve projeye aykırı olarak genişletme yaptığı gerekçesiyle "hakkı olmayan yere tecavüz etme" suçundan 3 bin 80 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, İbrahim Toraman hakkında kendisine ait Kadıköy'deki bir işhanında bulunan dükkanın imar planına ve projeye aykırı olarak genişlettiği, bodruma inen merdivenlerin bir kısmını dükkana katarak da ortak alanlara el attığı gerekçesiyle şikayette bulunuldu.



Toraman 2009 yılında satın aldığı dükkanı yıllar önce kiraya verdiğini söyledi, suçlamaları kabul etmedi. Bilirkişiler raporunda 84.32 metrekare yüzölçümündeki alanın işgal edildiğini belirtti. Kiracının mal sahibinden habersiz işgal yapmasının hayatın akışına aykırı olduğu vurgulandı, Toraman'ın "hakkı olmayan yere tecavüz etme" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapsi istendi.

ADLİ PARA CEZASI KARARI

Anadolu 52. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya İbrahim Toraman katılmazken tarafları avukatları temsil etti. Toraman'ın avukatı tadilatın kim tarafından ne zaman yapıldığının belli olmadığını söyleyerek müvekkilinin beraatini istedi. Mahkeme, "hakkı olmayan yere tecavüz etme" suçundan Toraman'ın önce 5 ay hapis ve 4 gün adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi. 5 ay hapis cezasını 3 bin lira adli para cezasına çeviren mahkeme, 4 gün adli para cezasının da 80 lira olduğunu belirledi. Toraman toplamda 3 bin 80 lira adli para cezasına çarptırılırken, ceza İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ce kesinleşirse ödeme yapacak.

İBRAHİM TORAMAN