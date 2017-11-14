Savaştan kaçan Afgan çocuk, ödevini mendil satarken yapıyor

Karabük'te bir alışveriş merkezinin yanındaki merdivenlerde yere koyduğu kartonun üzerinde kağıt mendil satan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulu öğrencisi Seburi, aynı zamanda ödevlerini de yapmaya çalışıyor. Bir kardeşi daha olduğunu ve evin geçimine katkıda bulunduğunu anlatan Seburi, babası Türkmen olduğu için Türkçe konuşabildiğini aktardı.

AA'nın haberine göre; Seburi, 3 ay önce Afganistan'dan geldiklerini belirterek, "3 aydır Türkiye'deyim. Okula gidiyorum. Okuldan geliyorum hem mendil satıyorum, hem ders çalışıyorum. 40-50 lira kazanıyorum, anneme veriyorum." dedi.

Afgan

çocuk