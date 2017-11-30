'Ice Bucket Challenge’ hareketinin mucidi Anthony Senerchia hayatını kaybetti

ALS hastası Anthony Senerchia, 14 yıllık savaşı kaybederek hayatını kaybetti. Ölümcül sinir sistemi hastalığı ALS (Amyatrofik Lateral Skleroz)'den muzdarip Senerchia, Ice Bucket Challenge (Bir Kova Buz) fikrinin yaratıcısıydı.

Ice Bucket Challenge kampanyası sayesinde ALS hastalığı 2014 yılı boyunca sosyal medyanın gündeminde kaldı, yalnızca iki ayda 115 milyon dolar toplanmıştı.

"ALS İÇİN BAŞINDAN AŞAĞI BİR KOVA SU DÖK"

"ALS için başından aşağı bir kova buzlu su dök" sloganıyla başlayan kampanya, sosyal paylaşım platformları sayesinde kısa sürede dünyaya yayıldı. Kampanyaya göre; katılımcı ya ülkesinde bulunan ALS derneğine bağış yapıyor ya da başından aşağı bir kova buzlu suyu döküyor. Katılımcının çağrıda bulunduğu kişiler de 24 saat içinde başından aşağı buzlu su dökmek veya bağış yapmaktan birini tercih ediyor.

Jennifer Lopez, Justin Biber, Taylor Swift gibi isimlerin buzlu suyu üzerlerine dökerek katıldığı kampanyaya eski ABD Başkanı Barrack Obama 100 dolar bağış yapmıştı. "Bir kova buz kampanyası"na Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Arda Turan gibi Türk ünlüler de destek olmuştu.

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ALS

Anthony Senerchia

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