Bakan Soylu: "Türkiye hepinizi çuvala koyar, atacağı yere atar"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, IKBY'deki gayrimeşru referanduma ilişkin, "Bakın, Türkiye hepinizi bir çuvala koyar, o çuvalın da başını bağlar, ondan sonra atacağı yere atar. Kimse Türkiye ile oyun oynamasın. Biz ne zaman sakin durup karar vereceğimizi, ne zaman celalleneceğimizi, ne zaman da tekmemizin pek olacağına kendimiz karar verir, kendimiz hesap ederiz." dedi.

Soylu, AK Parti Çarşıbaşı İlçe Başkanlığının 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 2019'un Türkiye için çok önemli bir tarih olduğunu söyledi.

Türkiye'nin siyaset üzerinden dönem dönem maalesef haksızlıklarla karşı karşıya kaldığını belirten Soylu, "Tecrübe elde ettik. Güçlü bir liderimiz var, 15 yıldır Türkiye’yi idare ediyor. Dünyaya gittiği zaman uluslararası alanlarda yıllardır karşı karşıya kaldığı karakterleri, kimlikleri, şahısları görüyor ve o büyük tecrübelerle birlikte de ülkemizi yönetiyor. Şimdi bir noktaya getirdi Türkiye’yi, hep beraber getirdik demokrasiyle." diye konuştu.

"Cumhuriyet tarihimizin ve tarihimizin en önemli fırsatı önümüzdedir. Artık daha hızlı işlerimizi gerçekleştireceğiz. Artık oligarşik bürokrasiye teslim olmayacağız, artık kararlılığımızda, kararlarımızda demokrasinin ve milletin söylediği olacak. Hukukun üstünlüğü olacak. Artık adım attığımızda 'Hayır sen bu adımı atamazsın.' diyen birtakım anlayışlarla karşı karşıya kalmayacağız. Artık 'Yarın ne olacak, başımıza bir şey gelecek mi?' diye bir endişe içerisinde olmayacağız."

Türkiye'nin daha hızlı koşacağını ve hedefleriyle daha hızlı buluşacağını anlatan Soylu, ihracattan üretime, sanayiden eğitime ve sağlık hizmetlerine kadar çok daha güzel işler yapılacağını vurguladı.

Makam ve mevkilerin hiçbir önemi olmadığına dikkati çeken Soylu, katılımcılara şöyle seslendi:

"Bakanlığımızın hiçbir önemi yok, bunu çok net söylüyorum. İçişleri Bakanı olmuşsun, şu olmuşsun, bu olmuşsun, makama, mevkiye gelmişsin hiçbir önemi yok. Hep beraber yaşadık, 15 Temmuz gecesi bulunduğunuz, bulunduğumuz makamların önemi var mıydı? Bu makamları eğer hakkıyla zamanında yerinde değerlendirirsek, millete hizmet edersek, üzerimize düşen vazifeyi yerine getirirsek bu makamların ehemmiyeti ve önemi vardır. Yoksa altınızdan bir gecede sandalyeyi vesayet unsurları çekerler, ne olduğunuzu şaşırırsınız."

Soylu, durmanın bu millete yakışmadığını vurgulayarak "Durmak bize iyi gelmiyor. Sürekli koşmalıyız, sürekli hareket halinde olmalıyız ve geleceğe adım atmalıyız. AK Parti Türkiye'yi koşar bir hale getirdi. Hedeflerine ulaşabilir bir hale getirdi. Hayallerini değil, hayallerle beraber gerçekleri buluşturan bir hale getirdi." dedi.

Milletin, kendilerinden daha fazla hizmet beklediğini dile getiren Soylu, hizmetlerin daha iyisini beklemenin milletin en doğal hakkı olduğunu söyledi.

"KİMSE TÜRKİYE İLE OYUN OYNAMASIN"

Türkiye'nin bir yılda toparlandığını ve darbenin bütün travmalarını geride bıraktığını anlatan Soylu, "Bütün bunlarla birlikte de gelecek hedefleriyle buluşan ve bundan bir adım geriye adım atmayan, tam tersi ileri adım atan bir millet düşünün. Darbeye 16 Nisan referandumuyla 'Ey bu malın sahibi sen değilsin, bu malın sahibi şehit kanlarıyla bu ülkenin topraklarını sulayan bu aziz millettir.' diye cevap verdiler." dedi.

Soylu, ne yaptıklarını bildiklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"Onlar bir hamle yapıyorlar, biz bir hamle yapıyoruz. Şimdi de etrafımızdaki coğrafyada bir hamle yapmaya çalışıyorlar. Türkiye'yi tanımıyorlar, Türkiye’nin gücünü, kuvvetini, kudretini bilmiyorlar. Baktılar ki '15 Temmuz’u yediremedik, baktılar ki 17-25 Aralık darbesini yediremedik, baktılar ki dolarlarla avrolarla uğraştılar bunları yediremedik acaba şimdi Barzani üzerinden Türkiye’ye bir engel teşkil edebilecek bir hale getirebilir miyiz?' diye bir düşüncenin içerisindeler.

Bakın, Türkiye hepinizi bir çuvala koyar, o çuvalın da başını bağlar, ondan sonra atacağı yere atar. Kimse Türkiye ile oyun oynamasın. Biz ne zaman sakin durup karar vereceğimizi, ne zaman celalleneceğimizi, ne zaman da tekmemizin pek olacağına kendimiz karar verir, kendimiz hesap ederiz.

Bu konuda bu devlet ve bu millet her zaman gereğini yerine getirmiştir. Kimseye bu topraklar ve bu coğrafya üzerinde oyun oynattırmayız hiç endişeniz olmasın. Bütün bunlar yarın öbür gün baktığınızda Türkiye’nin bu aklıyla çözebildiği meseleler olarak çok rahat bir şekilde görülecektir."