İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Bu operasyonun, terör örgütlerine vereceği ders kadar dünyaya vereceği bir ders vardır. O ders, bu operasyonun aynı zamanda demokrasi için yapıldığını göstermektir." dedi.

AA'nın haberine göre, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Siirt'e gelen Bakan Soylu, önce Vali Ali Fuat Atik'i ardından da İl Jandarma Komutanı Albay Kemal Benek'i ziyaret etti.

Soylu, daha sonra Siirt Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Siirt Merkez İlçe Başkanlığı olağan kongresine katıldı. Yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetlerince Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Soylu, şunları söyledi:

"Dün itibariyle Afrin'de insanlığın, medeniyetin namusunu kurtarmak için bu coğrafyada sözde değil, doğru, dürüst, gerçek bir huzuru tesis etmek için operasyona başlayan kahraman ordumuza, evlatlarımıza başarılar diliyoruz. Milletimizin duası ordumuzla beraber. Bu sabah Türkiye'nin her tarafında eller semaya açıldı. Fatiha ve Fetih sureleri okundu, evlatlarımızın ayağına taş değmemesi ve etrafımızda örülmeye çalışılan şer şebekelerini ellerinin tersiyle itebilsinler diye sabaha kadar dua edildi. Allah evlatlarımızı hem muhafaza hem de muvaffak eylesin, ayaklarına taş değdirmesin."

Türk askerinin Afrin'de sadece teröristlere değil aynı zamanda demokrasi karşıtlarına yönelik bir adım attığını vurgulayan Soylu, "Onun için bugün bu demokrasi yolculuğunun en önemli kilometre taşlarından birisindeyiz. Evlatlarımız sadece teröristlere değil aynı zamanda demokrasi karşıtlarına yönelik de bir adım atmaktadırlar. Duamız o yüzdendir." dedi.

Harekatın sadece Türkiye sınırlarını korumak için yapılmadığını vurgulayan Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Bu operasyonun terör örgütlerine vereceği ders kadar dünyaya vereceği bir ders vardır. O ders, bu operasyonun aynı zamanda demokrasi için yapıldığını göstermektir. Ülkemizin ve etrafımızdaki coğrafyayı demokrasiden uzaklaştırmaya çalışanlara karşı demokrasinin tek çıkar yol olduğunu, kardeşlik ve huzur yolu olduğunu, herkesin kendisini ifade etme anlayışını ortaya koyduğu andan itibaren hiçbir sorumluluğun ortada kalmayacağını ama şiddetin, terörün, ihanetin, tezgahların, bunu bozmaya yeteneği olmadığını ortaya koyan bir operasyondur."

"AKLINIZA NE GELİYORSA BU ÜLKEYE KARŞI KULLANIYORLAR"

Bakan Soylu, Türkiye'de istikrarı bozmak için 21. asrın başından beri kazanılmış siyasi ve ekonomik gücü zayıflatmak, kardeşliği bozmak için birilerinin çaba gösterdiğini anımsatarak "Ellerine ne geçiyorsa fırlatıyorlar. Uyuşturucu ticaretiyle, yabancı teröriste verdikleri desteklerle, içeride PKK'ya destek vererek, toplumsal olaylar çıkarmak için sözde aktivistler göndererek, yıllarca besleyip büyüttükleri FETÖ terör örgütünü, aklınıza ne geliyorsa bu ülkeye karşı kullanıyorlar." değerlendirmesini yaptı.

"TAKKE DÜŞTÜ KEL GÖRÜNDÜ"

Türkiye'nin 40 yıldır mücadele ettiği teröristlere 4 bin tır silah gönderip, sözde sınır koruma ordusu kurmaya kalkışıldığını dile getiren Soylu, şunları aktardı:

"Bu kimin sınırını, kime karşı koruyacak? Buradan 9 bin kilometre ötedeki ülkenin sınırını mı? Takke düştü kel göründü, bu kadar açık ve nettir. Bugün eğer biz Fırat Kalkanı Harekatı ile beraber huzuru temin ettiysek, Suriyeli kardeşlerimizin 75 binini o bölgeye tekrar yaşayabilmek için gönderebildiysek bu siyasetin, demokrasinin, ortaya koyduğumuz kararlılığın, ey kadınlar, çaldığınız ve gittiğiniz her kapıya, oy istediğiniz her kapıda ortaya koyduğunuz o kararlı iradenin sonucudur."

"BÜTÜN TAŞLARI TEKER TEKER TEMİZLEYECEĞİZ"

Soylu, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ülkenin toparlanmasının kolay olmadığını, buna rağmen ihracatın rekor bir seviye olan 157 milyar dolara ulaştığını, geçen yıl Antalya'ya gelen turist sayısının 6 milyondan 10 milyona çıktığını belirtti.

AK Parti kongrelerini milli mücadelenin zaptı olarak niteleyen Soylu, "Ne yaparlarsa yapsınlar, bu süreçleri nasıl yürütürlerse yürütsünler. Bu inanç ve kararlılık, önümüzde hiçbir engel bırakmayacaktır. Bütün taşları teker teker temizleyeceğiz. Demokrasiyle beraber yolculuğumuza devam edeceğiz. Doğu ve Güneydoğu'yu terör musibetinden hep beraber kurtaracağız. Bunun bir tek çaresi var. Çok uzun bir reçete değildir. Bunun çaresi tek bir kelimedir: Demokrasi." dedi.

"TERÖRE KARŞI DA ACIMASIZLIĞIMIZDAN DA ZERRE KADAR TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hakkari kongresinde yaptığı yayla yasaklarının kaldırılacağı yönündeki açıklamasını anımsatan Soylu, bölgede her açıdan yepyeni bir sürecin başladığını vurguladı.

"Bu iradeyle ve bu anlayışla beraber bunu hep birlikte sağlayacağız." diyen Soylu, şunları kaydetti:

"Bunu zehirlemelerine imkan tanımayacağız. Milletimize karşı demokrasiyi nasıl ortaya koyuyorsak, teröre karşı da acımasızlığımızdan zerre kadar taviz vermeyeceğiz. Bu bizim en önemli kararlılıklarımızdan bir tanesi olacak. Kim ne şekilde istiyorsa istesin, kendi fikri kendi düşüncesini ortaya koysun ama bunu şiddetle ve milletimizi korkutarak yapmaya çalışırlarsa buna müsaade etmeyeceğimizi bilinmesini istiyoruz. Bize kurmak istedikleri tuzak, esas itibariyle Kandil'den Afrin'e kadar hattın ötesinde olan ve bu coğrafyayı birbirine karıştırmaya çalışan, birbirimize sırtımızı dönmeyi ve birbirimizden güç bulmamızı engelleyen bir anlayışı ortaya koymaktı."

"HER GÜN BİR ADIM İLERİYE GİDİYORUZ"

Kentteki temaslarının ardından Vali Ali Fuat Atik ile Eruh ilçesine geçen Bakan Soylu, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Bölgede görevlendirme yapılan belediyenin önemli çalışmalar yürüttüğünü belirten Soylu, bu projelerin büyük bölümünün tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Soylu, Türkiye'nin bugününün dünden, yarınının da bugünden daha iyi olacağına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Şunu söylemek lazım, her gün bir adım ileriye gidiyoruz. Cenab-ı Allah şahittir, millet de şahit, geri gitmiyoruz. Çocuklara daha güzel bir memleket bırakmayı hedefliyoruz. Birbirimize en çok ihtiyaç duyduğumuz dönem içindeyiz. Memleketimiz birçok zorluktan geçmesine rağmen şükürler olsun, bugün geleceğimizi daha rahat görebileceğimiz günlerdeyiz."

"TÜRKİYE, FIRSATLAR ÜLKESİDİR"

Bakan Soylu, Türkiye'de geçmişte yaşanan sıkıntılara işaret ederek, şunları dile getirdi:

"Bu ülkede kardeşi kardeşe düşürdüler, Alevi'yi Sünni'ye, Türk'ü Kürt'e, Arap'ı Kürt'e, hepsini birbirine düşürmeye çalıştılar. Bunların hiçbirisinden fayda görmedik, hepsinden zarar gördük. Fayda gördüğümüz bir tek şey var, o da demokrasi. Başka bir şey değil. Demokrasi içinde inancımızı yaşayabiliyoruz. Kimse başörtümüze karışmıyor. düşüncemizi söylüyoruz, kimse bizi silahla tehdit etmiyor.

En fakir adamın çok çalışarak yakın bir zamanda durumunu düzelttiğini hepimiz görüyoruz. Türkiye, fırsatlar ülkesidir."

Zeytin Dalı Harekatı'nın da önemine değinen Soylu, "Afrin'deki operasyon hem bir kardeşlik hem de bir demokrasi operasyonudur. Orada maalesef küresel güçler yine bugüne kadar olduğu gibi birilerini kullanarak, bizi hedeflerimizden uzaklaştırmaya çalışan bir anlayışı ortaya koymaya gayret gösteriyorlar. Buna hep birlikte müsaade etmeyeceğiz." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A BİLGİ VERDİ

İçişleri Bakanı Soylu, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştü.

Bitlis'in Hizan ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda çığ düşmesi sonucu 5 askerin şehit olduğu olayla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi veren Soylu, "Operasyon yapan askerlerimizin üzerine Bitlis'te çığ düştü. 20 askerimiz vardı, 5 jandarmamız şehit oldu. Hemen müdahale edildi ama maalesef 5 jandarmamız şehit oldu. Diğerlerinin de kollarında ve bacaklarında kırıklar var. Şimdi Bitlis'e geçeceğim." ifadelerini kullandı.

KAHVEHANEDE MAÇ İZLEDİ

Esnaf ziyareti sırasında bir kahvehaneye giren Soylu, vatandaşlarla televizyonda yayınlanan Atiker Konyaspor ile Trabzonspor maçını izledi.

Eruh Kaymakamlığını da ziyaret eden Soylu, Kaymakam Murtaza Dayanç'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Soylu

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