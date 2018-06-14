İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları kapsamında İstanbul'un Eyüp ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Süleyman Soylu, seçimlerin Türkiye'de her zaman milleti odağına alan bir anlayışla yapıldığını söyledi.
Türkiye'nin kendi insansız hava aracını yaptığını ifade eden Soylu, "Kendi insansız hava aracımızı, kendi helikopterlerimizi, kendi şehir hastanelerimizi yapıyoruz. Kato Dağı'nda, Pülümür'de, Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Ağrı'da, Şenyayla'da, bunların isimlerini geçen dönemlerde anlatırken ürkerek anlatırdık, şimdi hepsi evlatlarımızın egemenliği altında ve hepsi evlatlarımızın, aslanlarımızın kontrolü altında. 6 tane silahlı insansız hava aracımız vardı, bu kadar işi onlarla gördük. Kötü bir haber vereyim teröristlere, geçen 28 Mayıs'ta 6 tane daha silahlı insansız hava aracı aldık, şimdi iki ay sonra 6 tane insansız silahlı hava aracı daha alacağız, ondan sonraki iki ay sonra 6 tane daha silahlı insansız hava aracı alacağız, yandı gülüm keten helva." diye konuştu.
Kandil'e yönelik gerçekleştirilen operasyonlara da değinen Soylu, şunları aktardı:
"Kandil sadece orada bir karargah değil. Aynı zamanda psikolojik tüm harp yöntemlerini kullanan bir böcek yuvası. Aynı zamanda çok net söyleyeyim, dışarıda bizim bazı stratejik ortaklarımız var ya, onların geldikleri, eğitim verdikleri ve onların bizim yaptığımız adımlara karşı, insansız hava aracına karşı nasıl müdafaa yapılır, yaralandığı zaman nasıl sağlık hizmetleri gerçekleştirilir, medya propagandası nasıl yapılır diye, sürekli ders verdikleri, sürekli Kandil'e geldikleri bir yer. O stratejik ortaklarımız da üzülecekler, Avrupa'daki dostlarımız da üzülecekler ama bundan sonra gelebilecekleri bir Kandil bulamayacaklar."
"TAM BAĞIMSIZLIK İÇİN EN STRATEJİK ADIMLARDAN BİR TANESİ KANAL İSTANBUL'DUR"
Türkiye'nin dış müdahalelere karşı dirençli olduğunu belirten Bakan Soylu, "Okyanus ötesinden parmak sallayarak korkutacakları bir Türkiye yok. Fetullah Gülen nerede duruyor, kimin himayesinde duruyor? Doğruyu öteki dünyaya gittiğimizde mi söyleyeceğiz? Almanya'da bu kadar FETÖ'cüler himaye ediliyor. Niçin himaye ediliyor? PKK finansını Avrupa'dan sağlıyor. DHKP-C finansını Avrupa'dan, Almanya'dan, Hollanda'dan sağlıyor. Bunları yerin altına gittiğimizde mi söyleyeceğiz? Bunları sadece burada söylemiyorum, şu boynum uluslararası hiçbir toplantıda vallahi de billahi de yere düşmedi. Bunların hepsini söyledik yüzlerine." ifadelerini kullandı.
Soylu, Türkiye'nin birçok büyük projeyi hayata geçirdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Biz sadece üçüncü havalimanını yapmıyoruz, biz dünyanın gözüne baka baka bir şey yapıyoruz. Ortadoğu, Çin, Balkanlar, Avrupa, biz bir şey yapıyoruz, Türkiye'yi dünyanın merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. Biz Kanal İstanbul'u yapıyoruz, niçin biliyor musunuz? Boğazlarımızı tehlikeden kurtarabilmek, bizim tam malımız yapabilmek için, iki iki daha dört, daha açmayayım. Türkiye'nin tam bağımsızlığı için en stratejik adımlardan bir tanesi Kanal İstanbul'dur. Tayyip Erdoğan, bu ülke için her riski aldı."
Soylu, burada kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara karanfil verdikten sonra fotoğraf çektirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.