İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları kapsamında İstanbul'un Eyüp ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Süleyman Soylu, seçimlerin Türkiye'de her zaman milleti odağına alan bir anlayışla yapıldığını söyledi.

Türkiye'nin kendi insansız hava aracını yaptığını ifade eden Soylu, "Kendi insansız hava aracımızı, kendi helikopterlerimizi, kendi şehir hastanelerimizi yapıyoruz. Kato Dağı'nda, Pülümür'de, Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Ağrı'da, Şenyayla'da, bunların isimlerini geçen dönemlerde anlatırken ürkerek anlatırdık, şimdi hepsi evlatlarımızın egemenliği altında ve hepsi evlatlarımızın, aslanlarımızın kontrolü altında. 6 tane silahlı insansız hava aracımız vardı, bu kadar işi onlarla gördük. Kötü bir haber vereyim teröristlere, geçen 28 Mayıs'ta 6 tane daha silahlı insansız hava aracı aldık, şimdi iki ay sonra 6 tane insansız silahlı hava aracı daha alacağız, ondan sonraki iki ay sonra 6 tane daha silahlı insansız hava aracı alacağız, yandı gülüm keten helva." diye konuştu.

Kandil'e yönelik gerçekleştirilen operasyonlara da değinen Soylu, şunları aktardı:

"Kandil sadece orada bir karargah değil. Aynı zamanda psikolojik tüm harp yöntemlerini kullanan bir böcek yuvası. Aynı zamanda çok net söyleyeyim, dışarıda bizim bazı stratejik ortaklarımız var ya, onların geldikleri, eğitim verdikleri ve onların bizim yaptığımız adımlara karşı, insansız hava aracına karşı nasıl müdafaa yapılır, yaralandığı zaman nasıl sağlık hizmetleri gerçekleştirilir, medya propagandası nasıl yapılır diye, sürekli ders verdikleri, sürekli Kandil'e geldikleri bir yer. O stratejik ortaklarımız da üzülecekler, Avrupa'daki dostlarımız da üzülecekler ama bundan sonra gelebilecekleri bir Kandil bulamayacaklar."

"TAM BAĞIMSIZLIK İÇİN EN STRATEJİK ADIMLARDAN BİR TANESİ KANAL İSTANBUL'DUR"

Türkiye'nin dış müdahalelere karşı dirençli olduğunu belirten Bakan Soylu, "Okyanus ötesinden parmak sallayarak korkutacakları bir Türkiye yok. Fetullah Gülen nerede duruyor, kimin himayesinde duruyor? Doğruyu öteki dünyaya gittiğimizde mi söyleyeceğiz? Almanya'da bu kadar FETÖ'cüler himaye ediliyor. Niçin himaye ediliyor? PKK finansını Avrupa'dan sağlıyor. DHKP-C finansını Avrupa'dan, Almanya'dan, Hollanda'dan sağlıyor. Bunları yerin altına gittiğimizde mi söyleyeceğiz? Bunları sadece burada söylemiyorum, şu boynum uluslararası hiçbir toplantıda vallahi de billahi de yere düşmedi. Bunların hepsini söyledik yüzlerine." ifadelerini kullandı.

Soylu, Türkiye'nin birçok büyük projeyi hayata geçirdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Biz sadece üçüncü havalimanını yapmıyoruz, biz dünyanın gözüne baka baka bir şey yapıyoruz. Ortadoğu, Çin, Balkanlar, Avrupa, biz bir şey yapıyoruz, Türkiye'yi dünyanın merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. Biz Kanal İstanbul'u yapıyoruz, niçin biliyor musunuz? Boğazlarımızı tehlikeden kurtarabilmek, bizim tam malımız yapabilmek için, iki iki daha dört, daha açmayayım. Türkiye'nin tam bağımsızlığı için en stratejik adımlardan bir tanesi Kanal İstanbul'dur. Tayyip Erdoğan, bu ülke için her riski aldı."

Soylu, burada kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara karanfil verdikten sonra fotoğraf çektirdi.

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