Kübra Par ve Eren Eğilmez'in moderatörlüğünde gerçekleşen, 'Gerçek Fikrin Ne' programında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Habertürk TV'de soruları yanıtlıyor.

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YENİ SİSTEM NE GETİRECEK?

Bakan Soylu, 24 Haziran seçimleri ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin, ''Oligarşik bürokrasi ve alacaklılar idaresi bitecek. Bürokratik oligarşi devletin her tarafında var. Benim görev sürem yeni kurulacak hükümete kadar devam eder.'' dedi.

''ERDOĞAN DEVRİMCİ OLARAK ANILACAK''

Soylu, ''Bu ülke ne çektiyse hükümetsizlikten çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan devrimci olarak anılacak'' ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN STRATEJİSİ

''Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izlediği stratejiye ilişkin, ''Tayyip Erdoğan çok oy almasını gerektiren bir sistem oluşturdu ve yine oluşturduğu ittifak modeli aslında mecliste çok farklı unsurların temsil edilmesini sağladı.'' şeklinde konuştu.

''Yeni sitemin özü bu durumda yeni bir seçime gitmemektir. Yeni sistem bunun üzerine geliyor. Biz niçin çalışıyoruz? Ben Ramazan ayında gündüz 6-7 konuşma yaptığımı hatırlıyorum. Niçin bunu yapıyoruz, meclisteki çoğunluğu da alabilme adına. Bu seçim bizim için önemli. Hep yeni bir sistem bunun arkasına milletin gücünü de yerleştirdiğimizde Türkiye'yi tutana aşk olsun. Cumhurbaşkanı seçildi, Meclis'te çoğunluk muhalefette kaldı bu, mevcut yapıyla bu sistemi devam ettirmek demektir.''

''HDP DİYE BİR SİYASİ PARTİ YOKTUR''

''Ben sistemi tanımlıyorum. Pazar günü nasıl bir sonuç bekliyor, Cumhur İttfakı'nın üstün bir farkla galip geleceğine inanıyorum, elimizdeki veriler bunu gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ad birinci turda seçileceğine inanıyorum. Türkiye 15 Temmuz'dan geçti. Bir tarafta Kandil'i muhafaza etmek isteyenler, bir tarafta Demirtaş ile iş birliği içerisinde olanlar var. Bir taraftan TİKA'yı, bir taraftan MİT'i hedef alanlar var. Bu tarafta zihin arkasında geçtiğimiz 5-6 yılda büyük bölümünü olumlayan bir tarafta bizim tarafta da bununla mücadele eden öbür taraf ne kaparım hesabını yapıyor. Bizim tarafta Türkiye'yi nasıl bağımsızlaştırırım, zenginleştirip ayak bağından kurtarırım var. Bana kimse Demirtaş ziyaretini izah edemez. HDP diye bir siyasi parti yoktur. PKK'nın bir siyasi kolu vardır. Bir tekinin, bir tek milletvekilinin kendi adına özgür iradesi söz konusu değildir, olamaz böyle bir şey. Demirtaş ile verilen mesaj PKK'ya verilmiştir.''

CHP'Lİ SEÇMENE 'HDP'YE OY VERMEYİN ÇAĞRISI

''Ben siyasetçiyim. Onlar da çıkıp AK Parti seçmenine çağrıda bulunuyor, ben de CHP seçmenine çağrıda bulunuyorum, siyasetçi ve içişleri bakanı olarak.

Terör örgütü şımartılmaz, şımartırsanız önünü alamaz. HDP ile terör arasında doğal kaynak olmadığını kimse söyleyemez. İktidarın karşısında kim varsa Demirel'in hanımını neyle suçladılar. Nazmiye hanım. Ayakkabı davası çıkardılar. Türkiye'de siyaset çok sert çıkar. Biz terörle mücadele ediyoruz. Biz şehir ile dağın arasını kestik. PKK'nın tabanını azalttık. Halkın PKK'ya zoraki açtığı kanalı ortadan kaldırdık.

Benim söylememle HDP baraj altına mı düşecek, ben burada ahlaki bir araştırma yapıyorum. Bu yanlış bir şey bu doğru bir şey değil. Beni her türlü eleştir, Tayyip Erdoğan'ı eleştir ama terör başka bir şey. Biz HDP'ye bu eleştiriyi yeni koymuyoruz ki. 'Çukur kazanların tarihi'ni yazıyorlar. Şehitlerimiz, gazilerimiz, Güney Doğu Ekonomisi ne oldu. 'Bombalı hedefli onur savaşı' diyor ne oldu.''

''TÜRKİYE'NİN 3 FAY HATTI VARDIR''

''Türkiye'nin 3 fay hattı vardır. Birinci fay hattı dindarlık, ikinci fay hattı Alevilik ve Kürtlük'tür. Tayyip Erdoğan şunu yaptı büyük devrimcidir derken bugün herkes ben dindarım rahatım diyor, iki ben Cemevi'nde bir grup dedelerle birlikteydim. Aleviler kendilerini saklıyorlardı. Alevi çalıştayı sonuç verdi. Alevi'yim diye bir memur, öğretim üyesi söyleyebiliyor mu söylüyor, bugün daha rahat mı evet. Önceden cümle ben Kürt'üm ama diye başlardı Erdoğan bunu yıktı. Geldiğimiz nokta neresi, bunu aşmışız Türkiye'de . Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da insanlar gece yarısı sokaklarda dolaşabiliyor. Bunu 2002'den beri Tayyip Erdoğan buna çözüm sürecini de koyabilirsiniz. Ne kadar eleştirseler eleştirsinler Türkiye Demokratik.''