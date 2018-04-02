İçişleri Bakanlığı: 61 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik operasyonlarıyla ilgili haftalık bilançoyu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 1.385 operasyon yapılmış, Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 1.091 Terör (PKK/KCK 206,AŞIRI SOL 13, DEAŞ 19, FETÖ/PDY 853), 3.679 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 75 Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4.845 kişi gözaltına alınmıştır." denildi.

ARANANLAR LİSTESİNDEKİ TERÖRİSTLER DE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

- Mavi̇ kategori̇de Ferhat (k) Necmetti̇n Kutum,

- Turuncu kategori̇de Mahi̇r (k) Ci̇han Kıt,

- Gri̇ kategori̇de Deli̇la (k) Zeynep Mi̇ran, Baran (k) Haydar Gül ve Demhat (k) İsmai̇l Özdemi̇r i̇le

- Sözde li̇der kadroda İran uyruklu Harun kod adlı teröri̇sti̇n de i̇çi̇nde bulunduğu 6’sı sözde üst düzey toplam 61 (40 ölü, 10 sağ, 11 tesli̇m) teröri̇st etki̇si̇z hale geti̇ri̇lmi̇şti̇r.

Yapılan Operasyonlar Neticesinde;

- 9 ilde (Diyarbakır-3, Batman-1, Hakkâri-2, Siirt-7, Adıyaman-1, Mardin-1, Tunceli-11, Osmaniye-1, Bingöl-1) 28 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirilmiştir.

- 48’i ağır ve uzun namlulu (14 M-16, 2 Kanas, 2 Doçka, 1 Biksi, 4 Roketatar/Füze, 25 Kalaşnikov) toplam 55 silah,

- 245 Kg Patlayıcı yapımında kullanılan madde,

- 42 El Bombası,

- 014 adet Muhtelif Mühimmat ele geçirilmiş,

- 3 El Yapımı Patlayıcı/Mayın imha edilmiştir.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELEYE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN 2.683 OPERASYONDA;

Bir önceki haftaya göre 2 katından fazla artış ile Piyasa değeri 28.141.714 TL olan;

- 542 kg Esrar,

- 403 kg Eroin,

- 1,61 kg Sentetik Kannabinoid maddesi,

- 12,77 kg Metamfetamin,

- 985 adet Uyuşturucu Hap,

- 233 kök Kenevir bitkisi ele geçirilmiştir.

Bir önceki haftaya göre 1 katından fazla artış ile Ayrıca piyasa değeri 4.333.942 TL olan;

- 313 adet Kaçak Sigara,

- 825 litre Akaryakıt ele geçirilmiştir.

Bu operasyonlar kapsamında 3.679 kişi gözaltına alınmıştır.

Ayrıca, uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadelede etkinliğin sağlanması amacıyla 1-31 Mart 2018 tarihleri arasında Ağrı-Gürbulak, Edirne-Kapıkule ve Mersin-Liman-Serbest Bölge gerisinde Emniyet, Jandarma, Maliye, SGK ve Gümrük Muhafaza birimlerince ortak yapılan denetlemelerde 6.954 araç aranmış, 9.698 şahıs sorgulanmıştır

SOKAK SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONLAR;

Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerimizin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 635 şüpheli gözaltına alınmıştır. 74 kg esrar, 10 kg eroin, 1,4 kg sentetik kannabinoid, 2,9 kg metamfetamin, 16.276 adet uyuşturucu hap, 203 kök kenevir ve 64 tabanca/tüfek ele geçirilmiştir.

ASAYİŞ UYGULAMARI;

Genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi ve vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla 30 Mart 2018 tarihinde ülke genelinde eş zamanlı olarak; 55.369 personel, 9.249 ekip, 218 köpek unsuru ile 7.040 hassas noktada “Türkiye Güven Huzur-11” uygulaması yapılmıştır.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE;

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 454 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 242 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEDE

826’sı denizlerde olmak üzere toplam 6.176 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 75 organizatör yakalanarak gözaltına alınmıştır.

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