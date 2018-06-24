Türkiye, cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi için 08.00'da oy vermeye başladı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada oy verme işleminin tüm yurtta sorunsuz bir şekilde başladığı belirtildi. Sandıklar 17.00'a kadar açık olacak

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekli Genel Seçimi oy verme işlemleri saat 08.00 itibariyle tüm Türkiye'de Emniyet ve Jandarma bölgelerinde sorunsuz bir şekilde başlamıştır" denildi.

Oy verme işlemi tüm yurtta 17.00'a kadar sürecek.