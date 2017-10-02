İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 68 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 2.095 operasyon yapıldığı, Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 1.202’si terör (PKK/KCK 133, AŞIRI SOL 26, DEAŞ 45, FETÖ/PDY 998) 3.715’i Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından, 682’si Düzensiz Göçle Mücadele Kapsamında olmak üzere toplam 5.599 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Ülke genelinde son bir haftadaki operasyonlarda 68 terörist etkisiz hale getirildi.

içişleri bakanlığı

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