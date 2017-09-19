İdlib'de hastanelere hava saldırısı!

Suriye'nin İdlib kentinde bazı hastaneler hava saldırılarının hedefi oldu.

Saldırıya uğrayan hastanelerin ve yaralıların sayısı hakkında henüz bir bilgi olmadığı belirtildi.

Aktivist grup İdlib Medya Merkezi'nin verdiği bilgilere göre, Khan Sheikhoun'daki Al-Rahma Hastanesi, Kafr Nabl'daki Orient Hastanesi ve Al-Tah'da bir yenidoğan hastanesi bombaların hedefi oldu. Al-Tah'da başka bir hastanede de 3 hemşirenin öldürüldüğü bilgisi geldi.

İngiltere destekli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre, aylar sonra ilk kez ölümcül bir hava saldırısı gerçekleşti.

Sadece Rusya ve Suriye rejiminin hava saldırıları yaptığı bölge olan İdlib'de, saldırıları kimin gerçekleştirdiği tam olarak belirlenemedi.

Al-Rahma Hastanesi geçtiğimiz Nisan ayında da ölümcül kimyasal saldırıların hedefi olmuştu.