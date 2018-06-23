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Bu durumu çok normal karşılıyorum. Ancak bunlara itibar etmemek gerektiğini de belirtmeliyim. Biz Yasemin'le ortak bir karar alarak bu ilişkiyi sonlandırdık. Hepsi bu. Nasıl ki bir ilişki devam ederken çok değerliyse o ilişki bittiğinde de o ilişkinin hatırasının ve iki insan arasında yaşanılan mutlulukların da değerli olduğunu unutmamak lazım.