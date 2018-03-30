İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ulaşım kuruluşu İETT, otobüs hatlarındaki 5 bin adet otobüs durağının “modernize edilmesi ve içindeki reklam alanlarının intifa hakkının verilmesi” için ihaleye çıktı. İBB Başkanlığı’nın Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, ihale için yeterlilik son başvuru tarihi “16 Nisan saat 16.00” ve ihale tarihi de “18 Nisan saat 13.00” olarak belirlendi. İhale ilanında, ihaleye katılmak isteyenlerin niteliklerine ilişkin detaylar da yer aldı.
GEÇEN YIL İPTAL EDİLMİŞTİ
Gazete Habertürk'ün haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl ocak ayında 1854 İETT otobüs durağının modernizasyonu ve içindeki reklam alanlarının 20 yıl süreyle kullanım hakkı için aldığı ihale kararını iptal etmişti. Karardan 6 ay sonra ise durakların tek elden yönetimi için İstanbul genelindeki 5 bin 1 durak için ihaleye çıkılmasına karar verilmişti. Karar, İBB Reklam Yönetimi Müdürlüğü’nün talebi üzerine alınmıştı.
ENERJİ GÜNEŞ PANELİNDEN
İBB Meclisi’nin geçen yıl kasım ayında ayında düzenlenen bütçe görüşmelerinde sunulan İETT programına göre, 2016 yılında 12 bin 389 olan durak sayısı, 2017 yılında 850 tanesi akıllı olmak üzere 12 bin 700’e çıkarıldı. İETT, bu yıl da bin adet yeni kapalı durak ekleme çalışması yapacak. İETT’nin bu yılki programı kapsamında kasım sonunda tamamlanması planlanan çalışmanın birinci etabı ile 3 bin durağa LED aydınlatma sistemi kurulacak. Bu duraklardaki aydınlatma sistemlerinin enerji ihtiyacının bir kısmı da güneş panelleri ile sağlanacak.
MOBİETT’LE DURAKLAR AKILLANDI
Duraklar, tüm ulaşım bilgilerine akıllı telefonlar aracılığı ile istenildiği an ulaşılmasını sağlayan harita tabanlı MobİETT uygulaması ile akıllandı. MobİETT uygulaması sayesinde İstanbul genelindeki 11 bin 569 otobüs durağının tamamı ‘akıllı durak’ haline getirildi. Duraklara otobüslerin anlık takip edildiği ekranlar da yerleştirildi. İETT’nin ürettiği enerjisini güneş panellerinden alan Konsept Akıllı Durak, Beşiktaş’ta hizmete girdi. Teknolojik yenilikleri içinde barındıran akıllı durakta, LCD/LED tabanlı dijital yolcu bilgilendirme alanları, biletmatik cihazı, bas-konuş ünitesi, engelli araçlarının şarj edilebileceği ara birim, ücretsiz internet hizmeti bulunuyor.
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