Iğdır'da Ramazan Bayramı namazı saat kaçta? Onbir ayın sultanı Ramazan ayının sonuna gelinmesi ile birlikte Iğdır halkı Ramazan Bayramı için heyecan içinde. Bu sene Ramazan Bayramı'nın, Müslümanların bayramı olarak bilinen Cuma gününe denk gelmesi ile birlikte İslam alemi çifte mutluluk yaşıyor. Peki, Iğdır'da Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazı nasıl kılınır? İşte 15 Haziran Iğdır bayram namazı saati...

IĞDIR BAYRAM NAMAZI SAATİ! (RAMAZAN BAYRAMI 2018)

Iğdır'da sabah kılınacak bayram namazı ile birlikte İslam alemi Ramazan Bayramı'nı kutlayacak. 15 Haziran 2018 Cuma Iğdır Merkez'de Ramazan Bayramı namazı saat 05.20'de kılınacak.

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden alınan bilgiye göre Iğdır'ın ilçelerinin bayram namazı saatleri:

IĞDIR 5:20 ARALIK 5:18 KARAKOYUNLU 5:19 TUZLUCA 5:21

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazları, müslümanlar arasindaki birlik ve beraberligin güzel bir göstergesi olarak bayramların birinci günü, kuşluk vaktinde kılınır. Bayram namazı farz değil vaciptir. İki rekat olarak cemaatle kılınır.

Vacip oluşunun ve kılınmasının şartları, aynen Cuma namazının şartları gibidir. Ezan okunmaz, kamet yapılmaz.

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez bayram namazı kılınır. Ramazan ve Kurban bayramının birinci günü kılınır.

Bayram namazı aşağıdaki şekilde kılınır:

- Önce "Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" diye niyet edilerek namaza durulur.

- Sonra "Sübhaneke" okunur.

- Sübhanekeden sonra eller üç defa tekbir getirerek kulaklara kaldırılıp (iftitah tekbirinde oldugu gibi), birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır. İmam önce Fatiha, sonra bir sure okur ve beraberce rükuya eğilinir.

- Rüku ve secdeler yapilarak ayaga (ikinci rekata) kalkilir ve eller baglanir.

- İkinci rekatta, imam önce Fatiha ve bir sure okur. Sonra iki el üç defa tekbir getirerek kaldırılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir.

- Sonra da secdeler yapılarak oturulur.

- Oturuşta imam ve cemaat, Ettehiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik ve Rabbena atina, Rabbena firli duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namaz bitirilir.

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