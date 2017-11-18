Igor Tudor: Limiti zorlayın

Milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardından bugün Medipol Başakşehir deplasmanına çıkacak olan lider Galatasaray, 3 puanla kendisini takip eden en yakın rakibini devirip aradaki puan farkını açmanın hesaplarını yapıyor. Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre kritik karşılaşmaya futbolcularını büyük disiplin içerisinde hazırlayan teknik direktör İgor Tudor idmanlarda sık sık öğrencilerine uyarılarda bulunuyor.

‘LİDER OLDUĞUNUZU GÖSTERİN’

Rakiplerinin geçen sezon şampiyonluğa oynadığını hatırlatan Hırvat teknik adam, “Başakşehir bugüne kadar oynayacağımız en zorlu rakibimiz olacak. Savunmada ve hücumda takım halinde hareket edebiliyorlar ve en ufak hatayı affetmiyorlar. Bu yüzden hata yapmayın. Sizden en iyi futbolunuzu oynayıp limitlerinizi zorlamanızı istiyorum. Tüm enerjinizle sahaya varınızı yoğunuzu vermenizi istiyorum. Size güveniyorum. Oyun üstünlüğün ele alıp sonuca yansıtmalıyız. Lider olduğunuzu gösterin” şeklinde öğrencilerini hem uyardı hem de motive etti.