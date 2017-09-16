IKBY'nin referandum kararıyla ilgili bir açıklama da İngiltere'den!

İngiltere, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de bağımsızlık referandumu yapma kararını desteklemediğini bildirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından IKBY'nin bağımsızlık referandumu düzenleme kararı hakkında açıklama yayımlandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İngiltere, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de referandum düzenleme niyetini desteklemiyor. Odaklanılması gereken konu DEAŞ'ı yenmekken referandum, bölgedeki istikrarsızlığı arttırma riskini barındırıyor. İngiltere bu nedenle, Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkinin geleceği bakımından IKBY ile Irak hükümeti arasında yeni görüşmeler önerisinde bulundu."

Bu görüşmelerin her iki taraf arasındaki anlaşmazlıklara değinilerek ön koşulsuz yapılması ve uluslararası toplum tarafından da desteklenmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "İngiltere, IKBY'yi bu fırsatı değerlendirmeye ve Bağdat ile ciddi müzakerelere başlamaya çağırıyor." ifadesi kullanıldı.

IKBY Başkanı Mesut Barzani, ABD, İngiltere ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından referandumun ertelenmesine karşılık sunulan alternatif hakkında, "Şimdiye kadar referanduma denk bir alternatif bize ulaşmadı. Referandum, bağımsızlığa ulaşmamız için bir araçtır ancak hedef değildir. Amacımız bağımsızlıktır. Daha önce birçok vaatler verildi ancak hiçbiri yerine getirilmedi. Bu yüzden referandum ertelenmeyecektir." demişti.