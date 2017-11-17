İki ayda zirveden sıfıra inen CEO

Fransız havacılık devi Airbus'ın alt yüklenicilerinden mühendislik firması GKN, altı hafta önce atanan, hatta hâlâ resmi olarak görevine başlayamayan CEO'su Kevin Cummings'i görevden aldı. Gerekçe olarak, söz konusu pozisyon için uygun olmaması gösterildi. Kararın ardından şirket hisseleri 16 ayın en düşüğünü gördü.

GKN'de dört yıl boyunca havacılık departmanını yöneten Cummings, bir önceki CEO Nigel Stein'ın emekli olacağını açıklamasını ardından eylülde CEO'luk görevine getirilmişti. Cummings'in gidişinden sonra dümene 16 yıl Ford Motors'ta çalışan Anne Stevens geçecek.

69 yaşındaki Stevens daha önce metal üreticisi Carpenter Technology Corp.'ta CEO'luk, dünyanın en büyük havacılık şirketlerinden Lockheed Martin ve madencilik devi Anglo American'da direktörlük yapmıştı.

GKN'ye 2008'de giren Cummings ise 2015'te Fokker Techonogies'in 830 milyon dolarlık alımını yönetmiş ve GKN'yi dünyanın en büyük ikinci uçak gövdesi ve kanat parçası tedarikçisi yapmıştı.

BREXIT'LE BAŞLADI

İngiltere'nin ulaşım ve savunma sektöründeki türbülanslar, ülkenin 2016'da Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı almasıyla başladı.

Airbus, Sikorsky ve Honda'nın jet yapan yeni iş modeli için Alabama'daki uzay-havacılık fabrikasında üretim yapan GKN'nın borcu 171 milyon dolara ulaşabilir.

Elektronik radar ve savaş sistemleri üzerine uzmanlaşmış Cobham, şubat ayında, maliyetlerin düşürülmesi için Boeing'le yoğun görüşmeler yaptığını açıklarken savunma ve güvenlik sektörlerine çalışan Ultra Electronics Holdings, hafta içerisinde CEO'su Rakesh Sharma ile yollarını ayırdı.

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