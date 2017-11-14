İki kızı eşi tarafından katledilen anne morgda gözyaşlarına boğuldu

Antalya Aksu’da, babaları Göksel Akşeker’in (40) kıydığı 3 yaşındaki Hira ile 5 yaşındaki Elasu’nun cansız bedenleri, otopsinin ardından morgdan alınarak defnedilmek üzere Kahramanmaraş’a götürüldü. İki kardeşin cenazesini, cani babanın 2 ay önce silahla yaraladığı anneleri Şura Akkök Akşeker aldı. Yakınlarının desteğiyle ayakta duran genç kadın morg önünde gözyaşlarına boğuldu.

Gazete Habertürk'ten Soner Özcan'ın haberine göre çocuklarını öldürdükten sonra intihar eden Göksel Akşeker’in cenazesi ise yakınları tarafından alınarak Kahramanmaraş’a götürüldü.

6 SAAT İŞKENCE YAPTI

İki evladını kaybetmenin acısını yaşayan Şura Akkök Akşeker, morg çıkışında feryat etti: “Farklı suçlardan sabıka kaydı vardı. Antalya E Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutukluydu. Firar etti. Çocukları görmek istediğini söyleyerek bizi çağırdı. Beni vurduktan sonra 6 saat işkence yaptı. Sonra çocuklarımı alıp kaçırdı.

Acılı anne çocuklarının tabutu başında gözyaşı döktü

‘HİÇBİR ŞEY YAPILMADI’

Bu adam 2 aydır Antalya’da elini kolunu sallayarak dolaşıyordu. Uyuşturucu bağımlısı ve sapık bir zihniyete sahip olduğunu söylememe rağmen hiçbir şey yapılmadı. Annesi oğlunun ne tür bir insan olduğunu bildiği halde evi kiralamış. Bir olup çocuklarımı öldürdüler. Yetkililere gittim kimse beni dinlemedi. İki tane gül gibi yavrum gitti.”

ÜÇÜNCÜ EVLİLİĞİYDİ

Öte yandan Göksel Akşeker’in, Şura Akkök ile üçüncü evliliğini yaptığı, ilk evliliğinden bir çocuğunun daha olduğu, Suriyeli ikinci eşinden ise çocuğu bulunmadığı ortaya çıktı.