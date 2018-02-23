Fransa’da genç bir kedi, görenleri hayrete düşürüyor. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre bu sevimli kedinin yüzünün yarısı siyah, diğer yarısı koyu gri tüylerle kaplı.

Bu keskin çizginin nedeni ise tam olarak bilinmiyor. Ancak İngiltere kökenli British Shorthair türü kedinin 2 farklı embriyonun yapışması sonucu dünyaya gelmiş olabileceği ileri sürülüyor.

Bu tür embriyonlardan döllenen canlılara, antik Yunan mitolojisinin yarısı aslan, yarısı yılan canavarına atıfla “Kimera” adı veriliyor.

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