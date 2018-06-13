İlaç şirketleri AstraZenaca ve Eli Lilly, alzaymır hastalığının tedavisi için yürüttükleri testlerin ileri aşamalarını durdurma kararı aldı.

The Wall Street Journal'ın haberine göre, AstraZenaca ve Eli Lilly, Alzheimer'ın tedavisine yönelik ortaklaşa yürüttükleri deneysel ilacın ileri aşama çalışmalarını işe yaramadığı gerekçesiyle durdurmaya karar verdi.

AstraZeneca'dan bir yetkili, yaptığı açıklamada, öte yandan iki şirketin başka bir ilacın erken aşama testlerine devam edeceğini belirtti.

Lilly Araştırma Laboratuvarının Başkanı Daniel Skovronsky, Alzheimer hastalığına çözüm için çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

İlk kez 1906'da Alman bilim insanı Alois Alzheimer tarafından tanımlanan ve 65 yaş üstü kişilerde beyin dokularında ağır hasara neden olan Alzheimer hastalığı için hala etkili bir teşhis ve tedavi yöntemi bulunmuyor. Dünyada yaklaşık 50 milyon Alzheimer hastası olduğu tahmin ediliyor. 2050'ye kadar bu sayının 135 milyona yükselmesi bekleniyor.

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