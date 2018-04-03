İHA'nın haberine göre; Ankara'da özel bir hastanede 3 yıl önce sezaryen ile doğum yapan 38 yaşındaki Sibel Kol, karnında unutulan gazlı bezle yıllarca yaşadı.

Yapılan yazılı açıklama göre; Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İNCELEME BAŞLATTI

Açıklamada, "Haberde kist olduğu sanılarak ameliyata alınan S.K. isimli kadının karnından, 3 yıl önce özel bir hastanede gerçekleşen sezaryen ile yaptığı doğumda unutulduğu ileri sürülürken, bir kavanoz gazlı bezin çıkarıldığı iddiaları yer almıştır.

Söz konusu vakayla ilgili, Ankara İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından inceleme başlatılmıştır.

Yapılacak inceleme ve soruşturmalar sonucunda, ihmal ya da kusur tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlemler uygulanarak kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

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