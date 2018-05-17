İlk görüşte aşk bir efsane mi? Bilim insanları, bir ilişkinin uzun ömürlü olmasının cinsel kimyaya bağlı olduğunu söylüyor.

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; California Üniversitesi'nden uzmanların yaptığı araştırmaya göre; ilk görüşte aşk diye bir şey yok. Uzmanlar, ilk görüşte aşktan ziyade cinsel kimyası tutan kişilerin uzun süreli ilişkiye sahip olabileceğini vurguluyor.

Bazı çiftler ilk görüşte aşk olduğunu iddia etse de uzmanlar, bunun doğru olmadığını ama çiftin ilk kez beraber uyuduğunda mutlu olmasının ilişkiye yansıyacağını düşünüyor.

800 kişinin katıldığı bir çalışmaya göre; güzel bir beraberlik yaşayan çiftlerin, yaşamayanlara göre daha uzun süre beraber olduğu ortaya konuldu.

Araştırmacılar, çiftlerin bu deneyimleri uzun vadeli ilişkilere dönüştürmek için daha fazla motive olduklarını iddia ediyor.

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