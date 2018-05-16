Hakkari'nin Irak sınırındaki Şemdinli ilçesinin Balkaya Dağları'nda vatan savunmasındaki Mehmetçik, ramazan ayında iftarın en erken açıldığı bölgede iftar yaptı.
Irak sınırındaki 2 bin 400 rakımlı Balkaya Dağları'ndaki üs bölgesinde güvenliği sağlayarak PKK'lı teröristlerle amansız bir mücadele yürüten Mehmetçik, bir yandan da ramazan ayının maneviyatını yaşıyor.
Kartal yuvasını andıran üs bölgesine gün içerisinde helikopterle yapılan mühimmat ve yiyecek ikmalinin ardından Mehmetçik, ramazanın ilk iftarı için hazırlık yaptı.
Nöbet yerlerinde son teknolojik cihaz ve silahlarla sınırın güvenliğini sağlayan Mehmetçik, dağıtılan kumanyalarla iftar açtı.
MEHMETÇİK'TEN MESAJ
Balkayalar Üs Bölgesi Komutanı Piyade Üsteğmen Erhan Çalışkan, bölgenin güvenliğinin sağlanmasıyla, bölücü terör örgütünün yurda yasa dışı geçişlerinin önüne geçildiğini ve terör faaliyetlerinin sona erdiğini söyledi.
"Böyle kritik bir noktada görev yapan birliğime komutanlık yapmaktan gurur duyuyorum." diyen Çalışkan, "Buradan vatani görevini her koşulda yapan tüm Mehmetçik'in ailerine, gönüllerinin rahat olmasını temenni ediyorum. Burada güçlüyüz ve daima hazırız. Bütün halkımızın ramazanını da kutluyorum." ifadesini kullandı.
Üs bölgesinde görevli Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aydın da tüm İslam aleminin ramazanını kutladı.
Bölücü terör örgütü ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Aydın, her ne kadar zor koşullarda görev yapsalar da 7 gün 24 saat görevlerinin başında olduklarını ifade etti.
Bu vatanın her karışının şehit kanı ile sulandığını ve bir karışını dahi hiç kimseye vermeyeceklerini dile getiren Aydın, "Bizler 'hudut namustur' bilinci ile her koşulda görevimizin başındayız. Burada tüm ihtiyaçlarımız benim de mensubu olduğum Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından karşılanıyor. Halkımızın gözü arkada kalmasın." diye konuştu.
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