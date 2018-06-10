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Haziran ayının üçüncü pazarında kutlanan ‘Babalar Günü’nün heyecanı tüm babaları sarmış durumda. Sanat dünyasından başta Özcan Deniz, Berkay, Kenan Ece, Ozan Çolakoğlu ve Bülent Şakrak olmak üzere çok sayıda ünlü isim son birkaç yıl içerisinde çocuklarını kucaklarına aldı. HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, babalık duygusunu tadan ünlü babalar ve çocuklarını sizin için derledik.