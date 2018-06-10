Haziran ayının üçüncü pazarında kutlanan ‘Babalar Günü’nün heyecanı tüm babaları sarmış durumda. Sanat dünyasından başta Özcan Deniz, Berkay, Kenan Ece, Ozan Çolakoğlu ve Bülent Şakrak olmak üzere çok sayıda ünlü isim son birkaç yıl içerisinde çocuklarını kucaklarına aldı. HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, babalık duygusunu tadan ünlü babalar ve çocuklarını sizin için derledik.
ÖZCAN DENİZ: EN GÜZEL HEDİYEM
Geçtiğimiz mart ayında Feyza Aktan ile hayatını birleştiren Özcan Deniz, nisan ayında baba oldu. 46 yaşında babalık duygusunu tadan ünlü oyuncu oğluna karşı duygularını, “Seninle her göz göze gelip, cennet kokun ciğerlerimi doldurduğunda dilimden hep şükürler dökülüyor. En güzel hediyemsin” diyerek dile getirmişti.
BERKAY: EN ŞANSLI ADAMIM
Ünlü popçu Berkay da babalık duygusunu ilk kez tadanlardan. Özlem Ada Şahin ile evliliğinden olan Arya adını verdiği kızını geç- tiğimiz temmuz ayında kucağına aldı. Berkay mutluluğunu, “Onun büyüklüğünü tarif edemiyorum. Karıma duyduğum aşk başka, kızıma duyduğum aşk başka. Kızım için her şeyi yaparım. Dünyanın en mutlu ve en şanslı adamıyım” sözleriyle anlatıyor.
BÜLENT ŞAKRAK: ÇOK GÜZEL BİR AİLE OLDUK
Sanat dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden Bülent Şakrak-Ceyda Düvenci ikilisi geçtiğimiz temmuz ayında Okan Ali adını verdikleri oğullarını kucağına aldı.
İlk kez oğluyla birlikte Babalar Günü heyecanı yaşayacak olan Şakrak her fırsatta, “Bugünümüze şükürler olsun. Güzel bir aile olduk” sözleriyle mutluluğunu dile getiriyor.
ZAMAN OĞLUYLA AKIYOR
KENAN ECE
Kendisi gibi oyuncu olan Canan Ergüder ile geçtiğimiz ekim ayında sürpriz bir şekilde İzmir’de evlenen Kenan Ece, geçtiğimiz ay Demir adını verdikleri oğlunu kucağına aldı. Şu sıralar inzivaya çekilen çiçeği burnunda baba, vaktinin büyük kısmını oğluyla geçirmeyi tercih ediyor.
BURAK SAĞYAŞAR: CANIMIZA CAN KATTI
Hatice Şendil ile evli olan oyuncu-yapımcı Burak Sağyaşar da geçtiğimiz yıl babalık sevincini tadan ünlü isimlerden. Oğullarına Can adını veren ikiliden Burak Sağyaşar bir röportajında “Oğlumuz canımıza can kattı” demişti.
TİMUR ACAR: TARİFİ YOK GERÇEKTEN
‘Çakallarla Dans’ filmi serilerinden tanıdığı- mız Timur Acar, geçtiğimiz ağustos ayında baba oldu. Eda Özerkan ile mutlu evliliğinden Eliz adını verdikleri kızını kucağına alan Acar, “Hem Eda’yı hem de Eliz’i yan yana görmek mükemmel bir duygu. Tarif etmekte zorlanıyorum. Tarifi yok gerçekten” sözleriyle mutluluğunu özetliyor.
54'LÜK BABA
MESUT AKUSTA
Geçtiğimiz yaz Şafak Özbir ile dünya evine giren oyuncu Mesut Akusta 54 yaşında baba oldu. Ünlü dizi oyuncusu Akusta, 2016 yılında evlenmişti. Babalık duygusunu ilk kez tadan Akusta, kızlarına Berfin adını vermişti.
OZAN'IN PRENSİ
OZAN ÇOLAKOĞLU
Ülkemizin en ünlü aranjörlerinden Ozan Çolakoğlu, Gülşen ile evliliğinden dünyaya gelen Azur Benan ile babalık sevincini tattı. Çolakoğlu oğluna ‘Prensim’ diye hitap ediyor.
HAKAN ÖZOĞUZ: KELİMELER YETERSİZ
Ünlü rock grubu Athena’nın gitaristi Hakan Özoğuz, geçtiğimiz şubat ayında Berlin’de gerçekleşen doğum sonrası Mika adını verdiği oğlunu kucağına aldı. Özoğuz duygularını, “Kelimeler tarifsiz ve yetersiz. Birkaç dakika kucağınıza aldığımızda bile kolumuz ağrırken onu aylarca karınlarında taşıyan annelerin hakkı ödenir mi?” cümleleriyle ifade etti.
SUNUCU BABA
ALP KIRŞAN
Alp Kırşan, Efe adını verdiği oğlunu yakın bir zamanda kucağına almıştı. İstanbul yoğunlu- ğundan kaçan ünlü sunucu, ailesiyle Bodrum’da yaşıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.