Amerika’da dünyanın ilk tüm cinsel organ nakli gerçekleşti. Baltimore kentindeki John Hopkins Üniversitesi cerrahları, Afganistan’da bir mayına basarak cinsel organlarını kaybeden bir askere penis ve testis torbası nakli gerçekleştirdi. 26 Mart’ta yapılan operasyon 14 saatten fazla sürdü.

Gazete Habertürk'ün haberine göre doktorlar askerin 3 ay içinde tamamen iyileşeceğini ve cinsel yaşamının normale döneceğini belirtti. İlk penis nakli ameliyatı 2014’te Güney Afrika’da yapılmıştı. Operasyon ekibi, askerin kimliğini saklı tutmak için ameliyat masasına bir cansız manken koyarak önünde poz verdi.

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