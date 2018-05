Bir şehrin sokaklarında plansızca yürürken günlerden hangisi olduğuna, saatin kaçı gösterdiğine bakmaksızın aylaklık yapmanın o şehri en iyi tanıma yöntemi olduğuna inanıyorum. Bu aylaklık hali sizde de plansızlık kaygısıyla hep bir şeyi (en gözde mekânda yemek yemek, en ünlü müzenin tüm katlarını santimetrekaresine kadar gezmek gibi) kaçıracakmışsınız hissi yaratmıyor; yer-yön kayıplarına aldırmaksızın keşfe başladığınız şehrin coğrafyasına duygusal bir aşinalık kazandırıyorsa Belgrad’ı gezi listenize almalısınız. Sırpça’da ‘Beyaz Şehir’ anlamına gelen Belgrad, gün boyu sürecek uzun yürüyüşler yapmaya, bisikletle seyahate ve ara sokaklarında beklenmedik keşiflere imkân tanıyan sürprizli bir şehir. İnsanın omuzlarındaki yükü hafifleten, özgün bir ritmi olan Belgrad’ın akışını yakalama yöntemi size kalmış! HT Cumartesi'nden Selin Özavcı Tokçabalaban'ın haberi...

ŞEHRİN KİŞİSEL PSİKOCOĞRAFİK HARİTASINI ÇIKARIN

Belgrad, gurme lezzetler arayanlardan sabaha kadar dans etmek isteyen gece kuşlarına farklı tatil anlayışları için alternatif seçenekler vaat ediyor. Şehri gezerken haritalarda mekân aramak ve ‘en iyiler’ listelerine bağımlı kalmak yerine bireysel ‘psikocoğrafya’ (çevrenin, bireylerin duygu ve davranışları üzerindeki etkilerini tanımlarken beklenmedik karşılaşmalar ve sezgilerle, genel olarak göz ardı edilen mekân ruhunun algılanabileceğini anlatır) haritanızı çıkarmayı deneyimleyin! Çünkü Belgrad, suya yakın bir şehir olmanın rehavetini taşırken genç nüfusu ve yüksek enerjisiyle tezatların birleştiği bir coğrafya ve göründüğünden fazlasını barındırıyor. Belgrad’ı ziyaret eden hemen her İstanbullunun ortak düşüncesi Knez Mihailova Caddesi’nin, şehrin İstiklal Caddesi olduğu. 1800’lü yıllardan beri şehrin öne çıkan noktalarından olan cadde günümüzde alışveriş ve yeme-içmenin kalbi... Belgrad’da da gezintiler bir şekilde hep Knez Mihailova Caddesi’nde sonlanıyor! Yolunuz düştüğünde tasarım ürünleri kurcalayabileceğiniz Belgrad Kültür Ofisi’ne, lokal yemeklerin tadına bakabileceğiniz Prolece Restaurant’a uğrayabilir; el yapımı sanat ürünlerinin sergilendiği tezgâhlara göz atabilir, kedileriyle sempati kazanan Apropo, üst katında saatler geçirmenin mümkün olduğu Pijaca, The Green Mile gibi kafebarlarda mola verebilirsiniz. Knez Mihailova Caddesi’nden şehrin bohem buluşma noktası Dorcol’a doğru ilerlerken İstiklal Caddesi’nden Cihangir’e iniyor gibi hissedeceksiniz. Her bir köşede karşınıza çıkacak içecek mönüsü hayli zengin olsa da çoğunda atıştırmalık çerez bile bulamayacağınız Popara, The Rolling Barrel mekânlarda ağaçların arasından süzülen gün ışığını izleyerek aylaklığın tadını çıkarabilir; Endorfin, Blaznavac, Fig gibi popüler restoranlarda nispeten geniş mönüyü kurcalayabilirsiniz. İkinci el dükkânlar, tasarım butikler, bisikletli hipsterlar, şahane kokularıyla lokal pastaneler semtin öne çıkan detayları...

Parlamento, adliye, posta teşkilatı gibi heybetli devlet binalarının önünden; Nikola Pasic Meydanı’nı geçerek varılan, şehrin en geniş ve alımlı noktalarından biri Alexandra Bulvarı... Aşina gözler için Bağdat Caddesi havası veren, alışveriş meraklılarının favorisi ve aynı zamanda Belgrad Üniversitesi öğrencilerinin okul çıkışı yarattığı kalabalıkla hep hareketli ve enerjik olan bulvarda saatlerce zaman öldürebileceğiniz parklar da var. Bulvar’ın paralelinde yer alan şehrin bir başka popüler semt Vracar’ın ilk bakışta yarattığı hissiyat İstanbul’un iki yakası arasında bölünüyor: Bir tarafta Teşvikiye’nin alımlı butikleri, öğle yemeğinde buluşan beyaz yaka konuklarını ağırlayan şık mekânlar diğer taraftaysa Moda’nın bundan yıllar önceki sakinliği... Keşfe değer tasarım butikleriyle sabit semt pazarı, Nikola Tesla Müzesi gibi şehirle özdeşleşen detaylar da cabası. Semtin başarıyla korunmuş eski binaları arasında karşınıza çıkıverecek Toposka 18, Caffe Galerija Prica, Cafeteria Moment bahçelerinde oturup, sıkılmadan etrafı izleyebileceğiniz kafeler.

Kalemegdan ve çevresi, Sava ve Tuna nehirlerinin birleştiği sahil şeridi ve yine burada yer alan şehrin popüler gece hayatına can veren kulüpler, Stari Grad, Zemun, Savamala gibi şehrin diğer hareketli semtleri, müzeler, su sporlarından pikniğe dev yapay gölet etrafında yaza uygun deneyimler sunan Ada Ciganlija... Roma İmparatorluğu’ndan Osmanlı’ya uzanan zeminiyle Belgrad’ı keşfetmeyi mini bir hafta sonu kaçamağı olarak görmeyin. Zira bu şehir acele etmeden deneyimlenecek; ana caddelerinden ara sokaklarına adım adım adım yürünerek tadı çıkarılacak bir şehir...

Belgrad’da akılda kalan 3 detay

- Alerjiniz varsa gerekli ilaçları yanınıza almadan gitmeyin. Bahar aylarında esintili günlerde ağaçlardan yağmur gibi yağan polenler yeşile uzak bünyelerde aşırı etkili!

- İçecek mönüleri sayfalarca uzayan ama atıştırmalık fıstık bile bulunmayan barlara giderken çantaya fıstık-fındık atmak günün keyfini uzatmaya yardımcı olacak!

- Arnavut kaldırımları ve müdavim bohem sanatçılarıyla tanınan Skadarska; Balkan tavernaları, sokak müzisyenleriyle coşkulu bir ortam sunsa bile ilk bakışta ‘turist kapanı’ hissi yaratıyor